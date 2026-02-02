Fútbol: Estudiantes de Rio Cuarto da un paso histórico

Estudiantes de Río Cuarto dio un paso histórico en el fútbol argentino al transformarse en el primer club de Córdoba en implementar un sistema de ingreso al estadio mediante reconocimiento facial e identidad digital verificada. La iniciativa apunta a mejorar la seguridad, el orden y la experiencia del socio en cada partido.
La innovación, desarrollada junto a Global Fan, se llevó adelante en el marco de la competencia del club en la Liga Profesional de Fútbol y posiciona al Celeste como un referente tecnológico en el interior del país.
Desde la institución remarcaron que la implementación tuvo una respuesta muy positiva por parte de los socios y simpatizantes, quienes destacaron el orden generado en los accesos y la mejora en la experiencia de entrada al estadio. Además, el club manifestó su intención de continuar incorporando herramientas tecnológicas que aporten mayor comodidad y seguridad.
Con este avance, Estudiantes de Río Cuarto se suma a una red de más de 30 clubes del país que ya modernizaron sus estadios con sistemas de reconocimiento facial, consolidando una tendencia que busca estadios más eficientes y alineados a estándares internacionales.
El paso dado no solo refuerza el compromiso del club con la innovación, sino que también marca un camino para otras instituciones del ascenso y del interior, que empiezan a ver en la tecnología una aliada clave para profesionalizar la gestión, mejorar la seguridad y elevar la experiencia del hincha.