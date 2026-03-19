Jugaba al fútbol con su padre, detectó un infarto a tiempo y le salvó la vida con lo aprendido en la escuela

David Chirinos aplicó los conocimientos de una excursión escolar reciente para asistir a su padre, René, quien sufrió una crisis cardíaca mientras jugaban al fútbol.

Un partido de fútbol entre un padre y sus hijos en Florida estuvo a punto de terminar en tragedia. René Chirinos sufrió un infarto fulminante en pleno juego, pero la rápida reacción de su hijo David, de 17 años, cambió el destino. El joven aplicó lo aprendido semanas antes en una charla escolar.

René Chirinos se encontraba en un parque de San Petersburgo disfrutando de una tarde de deporte con sus dos hijos cuando el malestar lo obligó a detenerse. Sintió un calor sofocante, dificultad para respirar y, finalmente, perdió la sensibilidad en su mano izquierda. En ese momento, se retiró a su camioneta pensando que podrían ser sus últimos minutos de vida.

image La rápida intervención de su hijo le salvó la vida Fue entonces cuando David, su hijo mayor, tomó el control de la situación. A diferencia de lo que muchos esperarían de un adolescente en una situación de pánico, el joven identificó que su padre no estaba simplemente cansado, sino sufriendo un ataque cardíaco. Semanas antes, David había asistido a una excursión escolar al Hospital HCA Florida Northside, donde recibió una capacitación sobre señales de alerta y maniobras de reanimación.

El conocimiento adquirido en el aula resultó vital para diferenciar un agotamiento físico de una emergencia médica. David recordó las señales de alerta y llamó de inmediato al 911, permitiendo que los paramédicos llegaran a tiempo para trasladar a su padre a cirugía, donde le colocaron un stent cardíaco para liberar la arteria bloqueada. René sufrió lo que los médicos llaman un infarto "viudo", un tipo de ataque masivo que suele ser fatal sin atención inmediata.

image Los síntomas que el joven detectó bajo presión Tras la recuperación, el hospital decidió homenajear al adolescente con una "moneda conmemorativa" o challenge coin. Se trata de un reconocimiento tradicionalmente reservado para militares, bomberos y paramédicos por actos destacados de servicio a la comunidad. En este caso, el personal médico destacó que la intervención del hijo fue el factor determinante para que el padre sobreviviera.

Este episodio resalta la importancia de la educación en salud cardiovascular desde la etapa escolar. Los especialistas advierten que los síntomas pueden variar: mientras René sintió opresión y pérdida de sensibilidad, en otras personas se manifiesta como fatiga extrema, sudor frío o dolor que se propaga a la mandíbula y la espalda. Identificar estas señales a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte.