30 de enero de 2026 - 11:27

Un compañero de Valentín Barco y el insólito pedido a un jugador de Boca: "A ver si me guarda una remerita"

El jugador que actualmente milita en la Ligue 1, es compañero de Barco y le mandó un mensaje a un jugador del xeneize que recientemente fichó por el club.

El delantero exBrighton sorpendió con su fanatismo por el Xeneize.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Cristian Reta
El conjunto de los argentinos está en 16avos de la Champions.

El paraguayo, con amplia trayectoria en el fútbol internacional a su corta edad, ya había declarado su fanatismo por Boca Juniors. La llegada de otro guaraní al Xeneize lo animó a enviarle un mensaje que ilusiona a los hinchas “Cuando voy a Argentina, siempre trato de ir. El año pasado fui con mi mujer al estadio y me tocó comprar una remera de recuerdo para tenerla ahí, es muy lindo”.

image
El delantero paraguayo comparte equipo con Valent&iacute;n Barco.

El delantero paraguayo comparte equipo con Valentín Barco.

El mensaje al nuevo Angel Xeneize

Julio Enciso expresó su alegría por la llegada de Angel Romero al Xeneize, quien fue presentado oficialmente junto a Santiago Ascacibar. El paraguayo, ex Libertad, Brighton e Ipswich Town, destacó su cariño por Boca debido a que señaló que en su familia casi todos son hinchas y que siempre tuvo un afecto especial por el club.

El delantero también celebró la incorporación de Romero “Es un gran jugador y una excelente persona. Me pone muy feliz verlo llegar a un club tan importante como Boca”. Además, bromeó sobre la posibilidad de pedirle una camiseta para su colección “Después le mandaré un mensajito a ver si me guarda una remera para el clóset. Le deseo lo mejor”.

image
Julio enciso le dedic&oacute; un mensaje a Angel Romero.

Julio enciso le dedicó un mensaje a Angel Romero.

Paraguay es sinónimo de Boca

Con la reciente incorporación de Ángel Romero, cabe destacar que este país le ha aportado varios jugadores a la historia Xeneize, con un total de 30 jugadores, algunos más y otros menos emblemáticos. Cabe mencionar que Bruno Valdez, Óscar Romero, su hermano y Junior Alonso fueron los últimos tres guaraníes en calzarse la azul y oro.

Con pasado en San Lorenzo, en tierras argentinas, este sería su segundo club argentino. En Corinthians ya es ídolo, y en Boca todo parece indicar que tiene el camino allanado para ganarse la titularidad si se destaca como su hermano. Ahora queda saber si era la opción en ofensiva que necesitaba el club de la Ribera para disputar la Libertadores.

image
El hermano de &Aacute;ngel, Oscar, ya visti&oacute; los colores de Boca.

El hermano de Ángel, Oscar, ya vistió los colores de Boca.

