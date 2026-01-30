Un compañero de Valentín Barco y el insólito pedido a un jugador de Boca: "A ver si me guarda una remerita"

El jugador que actualmente milita en la Ligue 1, es compañero de Barco y le mandó un mensaje a un jugador del xeneize que recientemente fichó por el club.

El jugador que le hizo un pedido a Angel Romero fue su compañero Julio Enciso, con pasado en la Premier League y actualmente una de las principales armas de ataque del Racing Club de Estrasburgo. Allí comparte plantel con Valentín Barco y Joaquín Panichelli, y los tres son habituales titulares en el club francés.

El paraguayo, con amplia trayectoria en el fútbol internacional a su corta edad, ya había declarado su fanatismo por Boca Juniors. La llegada de otro guaraní al Xeneize lo animó a enviarle un mensaje que ilusiona a los hinchas “Cuando voy a Argentina, siempre trato de ir. El año pasado fui con mi mujer al estadio y me tocó comprar una remera de recuerdo para tenerla ahí, es muy lindo”.

image El delantero paraguayo comparte equipo con Valentín Barco. Gentileza El mensaje al nuevo Angel Xeneize Julio Enciso expresó su alegría por la llegada de Angel Romero al Xeneize, quien fue presentado oficialmente junto a Santiago Ascacibar. El paraguayo, ex Libertad, Brighton e Ipswich Town, destacó su cariño por Boca debido a que señaló que en su familia casi todos son hinchas y que siempre tuvo un afecto especial por el club.

El delantero también celebró la incorporación de Romero “Es un gran jugador y una excelente persona. Me pone muy feliz verlo llegar a un club tan importante como Boca”. Además, bromeó sobre la posibilidad de pedirle una camiseta para su colección “Después le mandaré un mensajito a ver si me guarda una remera para el clóset. Le deseo lo mejor”.

image Julio enciso le dedicó un mensaje a Angel Romero. Gentileza Paraguay es sinónimo de Boca Con la reciente incorporación de Ángel Romero, cabe destacar que este país le ha aportado varios jugadores a la historia Xeneize, con un total de 30 jugadores, algunos más y otros menos emblemáticos. Cabe mencionar que Bruno Valdez, Óscar Romero, su hermano y Junior Alonso fueron los últimos tres guaraníes en calzarse la azul y oro.