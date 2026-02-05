Mundial 2026: los 10 futbolistas Sub 20 que están llamados a dominar el fútbol global

Descubrí quiénes son los herederos del trono mundial. De Mastantuono a Lamine Yamal, estos talentos ya valen fortunas y se preparan para su gran examen en 2026.

El Mundial 2026 será un punto de quiebre histórico con 48 selecciones y tres sedes. Pero la verdadera revolución está en el césped, donde una generación de futbolistas Sub 20 llegará con un rodaje inusual en ligas de elite. Conocé a los 10 nombres que están destinados a convertirse en los nuevos dueños del fútbol global.

La historia de los mundiales demuestra que estas competencias suelen funcionar como catalizadores de carreras meteóricas. A diferencia de ciclos anteriores, los jóvenes que se proyectan para 2026 ya cuentan con una exposición mediática que acelera su maduración. Muchos de ellos ya son piezas clave en clubes que exigen resultados inmediatos.

mundial El Mundial 2026 tendrá un acontecimiento especial entre sus partidos. Gentileza Este recambio generacional no solo definirá un nuevo campeón, sino que funcionará como una vidriera decisiva para el mercado de pases europeo. Algunos ya son figuras consolidadas, mientras otros transitan un crecimiento silencioso pero firme hacia la elite del deporte.

Los herederos del talento en las ligas de elite Lamine Yamal encabeza esta lista tras consolidarse como la gran estrella del FC Barcelona con apenas 18 años. El extremo español, ganador del Trofeo Kopa, llega con una capacidad de desequilibrio poco común para su edad. Lo acompaña su compañero Pau Cubarsí, un defensor de 18 años que aporta una solidez y serenidad bajo presión fundamentales para la selección de España.

Lamile Yamal La joya de 18 años, con una media "chilena", convirtió un golazo y con ello el conjunto catalán ganó con una goleada. Gentileza En Inglaterra, el Arsenal resguarda a Ethan Nwaneri, un enganche polivalente valorado en 55 millones de euros que ya brilló en las inferiores internacionales. Por su parte, Italia deposita sus esperanzas en Francesco Pio Esposito, un centrodelantero del Inter de Milán que, por su estilo y estatura, es comparado con el histórico Luca Toni.