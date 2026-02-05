5 de febrero de 2026 - 14:14

Mundial 2026: los 10 futbolistas Sub 20 que están llamados a dominar el fútbol global

Descubrí quiénes son los herederos del trono mundial. De Mastantuono a Lamine Yamal, estos talentos ya valen fortunas y se preparan para su gran examen en 2026.

Franco Mastantuono, Francesco Pio Esposito, Yan Diomande y Lennart Karl, cuatro de las grande spromesas para el Mundial 2026.

Foto:

Por Nicolás Salas

El Mundial 2026 será un punto de quiebre histórico con 48 selecciones y tres sedes. Pero la verdadera revolución está en el césped, donde una generación de futbolistas Sub 20 llegará con un rodaje inusual en ligas de elite. Conocé a los 10 nombres que están destinados a convertirse en los nuevos dueños del fútbol global.

La selección de Surinam sumará al equipo nacional al delantero Joel Piroe del Leed United de la Premier League.

Alerta Bolivia: Surinam suma a un jugador de la Premier League para el repechaje rumbo al Mundial 2026

Por Francisco Moreno
El Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals de Sporting Kansas City, la casa de la Selección Argentina en el Mundial

La Selección Argentina confirmó su campamento base para el Mundial 2026

Por Redacción Deportes

La historia de los mundiales demuestra que estas competencias suelen funcionar como catalizadores de carreras meteóricas. A diferencia de ciclos anteriores, los jóvenes que se proyectan para 2026 ya cuentan con una exposición mediática que acelera su maduración. Muchos de ellos ya son piezas clave en clubes que exigen resultados inmediatos.

mundial
Este recambio generacional no solo definirá un nuevo campeón, sino que funcionará como una vidriera decisiva para el mercado de pases europeo. Algunos ya son figuras consolidadas, mientras otros transitan un crecimiento silencioso pero firme hacia la elite del deporte.

Los herederos del talento en las ligas de elite

Lamine Yamal encabeza esta lista tras consolidarse como la gran estrella del FC Barcelona con apenas 18 años. El extremo español, ganador del Trofeo Kopa, llega con una capacidad de desequilibrio poco común para su edad. Lo acompaña su compañero Pau Cubarsí, un defensor de 18 años que aporta una solidez y serenidad bajo presión fundamentales para la selección de España.

Lamile Yamal
En Inglaterra, el Arsenal resguarda a Ethan Nwaneri, un enganche polivalente valorado en 55 millones de euros que ya brilló en las inferiores internacionales. Por su parte, Italia deposita sus esperanzas en Francesco Pio Esposito, un centrodelantero del Inter de Milán que, por su estilo y estatura, es comparado con el histórico Luca Toni.

El semillero sudamericano y el sueño de la Selección

Argentina tiene en Franco Mastantuono a su proyecto más ambicioso. Su paso al Real Madrid y su capacidad para asumir responsabilidades ofensivas lo posicionan como un integrante casi seguro de la lista definitiva para 2026. Junto a él, el ecuatoriano Kendry Páez, fichado por el Chelsea y actualmente en el Estrasburgo de Francia, ya tiene experiencia en eliminatorias siendo menor de edad.

Franco Mastantuono
Brasil, fiel a su tradición, presenta a Estêvão Willian como su gran diamante. Tras brillar en el Mundial de Clubes 2025 con el Palmeiras, el nuevo jugador del Chelsea destaca por su disciplina táctica y un desequilibrio individual que ilusiona a la "Canarinha" con recuperar el protagonismo mundial.

Uno por uno, todos lo cracks del futuro que podrían ir al Mundial 2026

  1. Lamine Yamal (España - FC Barcelona): Extremo desequilibrante, ganador del Trofeo Kopa y figura indiscutida del Barça con solo 18 años.
  2. Pau Cubarsí (España - FC Barcelona): Defensor central de enorme madurez táctica y salida limpia desde el fondo.
  3. Ethan Nwaneri (Inglaterra - Arsenal): Mediocampista ofensivo polivalente, valuado en 55 millones de euros y con gran proyección internacional.
  4. Francesco Pio Esposito (Italia - Inter de Milán): Centrodelantero clásico, potente en el área y referencia ofensiva para la Azzurra.
  5. Franco Mastantuono (Argentina - Real Madrid): Volante creativo con liderazgo ofensivo, señalado como uno de los proyectos más importantes del fútbol argentino.
  6. Lennart Karl (Alemania - Bayern Munich): Joya del Bayern Múnich que destaca por su eficacia frente al arco y su versatilidad para ocupar distintos roles en el ataque alemán.
  7. Estêvão Willian (Brasil - Chelsea): Extremo con disciplina táctica y desequilibrio individual, figura emergente de la nueva generación brasileña.
  8. Gilberto Mora (México - selección mexicana): Mediocampista de 16 años, campeón de Copa Oro 2025 y promesa récord del fútbol mexicano.
  9. Yan Diomande (Costa de Marfil - fútbol alemán): Delantero veloz y físico, destacado por su potencia en transiciones ofensivas.
  10. Ryunosuke Sato (Japón): Mediocampista ofensivo inteligente, con lectura de juego y versatilidad para sistemas modernos.
