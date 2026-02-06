La leyenda de la Selección de Bolivia que volvería del retiro para el repechaje del Mundial 2026

El jugador se retiró hace apenas dos años y volverá a jugar en la Primera División de Bolivia para integrar su selección en el próximo compromiso FIFA.

Marcelo Moreno Martins, el máximo goleador de la historia de la selección de Bolivia, volverá a la Primera División de su país, a Oriente Petrolero, con la intención de tomar ritmo para disputar el repechaje que puede llevar a la selección verde a su segundo Mundial en la historia, un objetivo que el futbolista siempre soñó.

Marcelo Moreno Martins oficializó su retiro del fútbol profesional a principios de 2024 y disputó su último partido el 7 de abril de ese año, cuando se despidió en una final del Campeonato Mineiro con la camiseta de Cruzeiro, poniendo fin a una extensa carrera a nivel clubes y selección.

image Después del retiro, Moreno Martins vuelve a Jugar con un objetivo claro. Gentileza Con Proyección al Repechaje Mundial 2026 El delantero de 38 años jugará en Oriente Petrolero con la intención de volver al elenco nacional, que se enfrentará a Surinam en la primera instancia del repechaje que podría llevarlos al Mundial 2026. El encuentro se disputaría el 26 de marzo. Además, el presidente de la delegación boliviana lo afirmó “Tenemos una gran oportunidad después de 30 años de no estar en un Mundial y debemos recurrir a todo el talento que tenemos”.

Por su parte, el director técnico Óscar Villegas declaró con anterioridad que las puertas de la selección no están cerradas para nadie, pero que deberán hacer los méritos necesarios para integrar el plantel. Por ello, el Flechero volverá a ponerse a punto para enfrentar a Surinam y, en caso de superar a ese país, Bolivia disputará el lugar definitivo en la Copa del Mundo frente a Irak el 31 del mismo mes.

image La selección de Bolivia podría llegar a integrar el grupo de la muerte en el Mundial 2026. Gentileza La carrera de Marcelo Moreno Martins A lo largo de su trayectoria pasó por equipos como Oriente Petrolero, donde se formó y debutó profesionalmente, además de Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Shakhtar Donetsk, Werder Bremen, Wuhan Zall y Cerro Porteño, entre otros. En varios de estos clubes fue goleador o pieza clave del ataque, consolidándose como uno de los delanteros bolivianos más importantes de la historia, tanto por su recorrido internacional como por su impacto sostenido en la selección y ahora volverá a su origen, su primer club.