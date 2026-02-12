12 de febrero de 2026 - 08:10

La Vuelta de Mendoza, una historia plagada de nombres inolvidables

A lo largo de los años, la prueba de ciclismo más importante de Argentina reunió a competidores de muchísimo peso, que deleitaron a Mendoza.

49° Vuelta de Mendoza, ganada por González Zenteno de Perú

Los Andes | Gustavo Villarroel
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Gustavo Villarroel y Emanuel Cenci

Desde 1977 hasta la fecha, la Vuelta de Mendoza construyó una historia plagada de emoción, pasión por el deporte, y verdaderos ejemplos de superación y entrega. Todo, con la montaña y el paisaje urbano como testigos de grandes campeones que marcaron época.

La Gacela. El ciclista sanjuanino fue el  primer ganador de la Vuelta de Mendoza. El triunfo lo consagró en el ámbito nacional. 

La Gacela del ciclismo: Juan Carlos Ruarte y la primera Vuelta de Mendoza

Por Sergio Faria

Mendoza se prepara para honrar a la más argentina de las vueltas, cuando este jueves comience la edición número 50. Se trata de una gran oportunidad para recordar el pasado de una competencia que está atravesada por pedalistas inolvidables que regaron de talento el suelo mendocino.

En los primeros años, el dominio tuvo tonada sanjuanina. Juan Carlos Ruarte marcó el pulso inicial con tres conquistas (1977, 1979 y 1982), estableciendo el primer gran ciclo ganador. Luego llegó la reacción local: Mendoza encadenó títulos en los 80 (incluyendo la recordada coronación de Omar Contreras en 1985) y volvió a ser protagonista en los 2000, con nombres como Gabriel Brizuela, tricampeón, uno de los grandes referentes históricos de la prueba, y el último mendocino en ganarla hasta la fecha (2015).

Juan Pablo Dotti el señor de las dos reinas
Juan Pablo Dotti, nombre de alta escuela en la Vuelta de Mendoza

Sin embargo, hay un nombre que define la era moderna de la Vuelta: Juan Pablo Dotti. El oriundo de San Carlos de Bolivar no solo es el máximo ganador histórico con seis títulos (2012, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021), sino también el símbolo del dominio de Buenos Aires en el siglo XXI. Aquella provincia suma 18 conquistas, y se convirtió en la gran potencia contemporánea de la competencia.

Aunque Argentina ganó 43 de las 49 ediciones, la Vuelta también tuvo capítulos internacionales. Ecuador abrió el camino extranjero con Juan Carlos Rosero en 1987, para luego repitir en 1985 con Pedro Rodriguez. Colombia dejó su huella con Elder Herrera (1999) y Nicolás Paredes (2023), mientras que Brasil (1998), Chile (2006) y recientemente Perú, con González Zenteno en 2025, completan el mapa internacional de campeones.

Historial de ganadores de la Vuelta de Mendoza:

Vuelta de Mendoza: Brizuela ganó el Giro por tercera vez
El Lobito Brizuela, m&uacute;ltiple ganador de la Vuelta de Mendoza

  • 1977 Juan Carlos Ruarte (San Juan)
  • 1978 Raul Luján Labate (Buenos Aires)
  • 1979 Juan Carlos Ruarte (San Juan)
  • 1980 Juan Domingo Jacamo (San Juan)
  • 1981 Cayetano Cortez (Mendoza)
  • 1982 Juan Carlos Ruarte (San Juan)
  • 1983 Luis Alberto Bieira (Buenos Aires)
  • 1984 Roberto Escalante (Mendoza)
  • 1985 Omar Contreras (Mendoza)
  • 1986 Jose Villaroel (Mendoza)
  • 1987 Juan Carlos Rosero (Ecuador)
  • 1988 Raúl Del Rosario Ruarte (Mendoza)
  • 1989 Daniel Efrain Castro (San Juan)
  • 1990 Pablo Elizalde (Buenos Aires)
  • 1991 Rubén Bergamin (Mendoza)
  • 1992 Daniel Efrain Castro (San Juan)
  • 1993 Juan Marcelo Agüero (Mendoza)
  • 1994 Fabio Placanica (Buenos Aires)
  • 1995 Pedro Rodriguez (Ecuador)
  • 1996 Erwin Chulde (Ecuador)
  • 1997 Ariel Jaime (Mendoza)
  • 1998 Casio De Paiva Freytas (Brasil)
  • 1999 Elder Herrera (Colombia)
  • 2000 Edgardo Simon (Buenos Aires)
  • 2001 Edgardo Simon (Buenos Aires)
  • 2002 Pedro Pietro (Buenos Aires)
  • 2003 Alejandro Corvalán (Mendoza)
  • 2004 Gabriel Brizuela (Mendoza)
  • 2005 Sebastián Cancio (Buenos Aires)
  • 2006 Marcos Arriagada (Chile)
  • 2007 Ignacio Gili (Mendoza)
  • 2008 Ignacio Gili (Mendoza)
  • 2009 Gabriel Brizuela (Mendoza)
  • 2010 Álvaro Argiro (Tucumán)
  • 2011 Luciano Montivero (San Juan)
  • 2012 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2013 Daniel Zamora (San Juan)
  • 2014 Roberto Richeze (Buenos Aires)
  • 2015 Gabriel Brizuela (Mendoza)
  • 2016 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2017 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2018 Daniel Díaz (Salta)
  • 2019 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2020 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2021: Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
  • 2022: Laureano Rosas (Buenos Aires)
  • 2023: Nicolás Paredes (Colombia)
  • 2024: Laureano Rosas (Buenos Aires)
  • 2025: González Zenteno (Perú)
