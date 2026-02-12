La Vuelta de Mendoza, una historia plagada de nombres inolvidables

A lo largo de los años, la prueba de ciclismo más importante de Argentina reunió a competidores de muchísimo peso, que deleitaron a Mendoza.

Desde 1977 hasta la fecha, la Vuelta de Mendoza construyó una historia plagada de emoción, pasión por el deporte, y verdaderos ejemplos de superación y entrega. Todo, con la montaña y el paisaje urbano como testigos de grandes campeones que marcaron época.

Mendoza se prepara para honrar a la más argentina de las vueltas, cuando este jueves comience la edición número 50. Se trata de una gran oportunidad para recordar el pasado de una competencia que está atravesada por pedalistas inolvidables que regaron de talento el suelo mendocino.

En los primeros años, el dominio tuvo tonada sanjuanina. Juan Carlos Ruarte marcó el pulso inicial con tres conquistas (1977, 1979 y 1982), estableciendo el primer gran ciclo ganador. Luego llegó la reacción local: Mendoza encadenó títulos en los 80 (incluyendo la recordada coronación de Omar Contreras en 1985) y volvió a ser protagonista en los 2000, con nombres como Gabriel Brizuela, tricampeón, uno de los grandes referentes históricos de la prueba, y el último mendocino en ganarla hasta la fecha (2015).

Juan Pablo Dotti el señor de las dos reinas Juan Pablo Dotti, nombre de alta escuela en la Vuelta de Mendoza Archivo Los Andes Sin embargo, hay un nombre que define la era moderna de la Vuelta: Juan Pablo Dotti. El oriundo de San Carlos de Bolivar no solo es el máximo ganador histórico con seis títulos (2012, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021), sino también el símbolo del dominio de Buenos Aires en el siglo XXI. Aquella provincia suma 18 conquistas, y se convirtió en la gran potencia contemporánea de la competencia.

Aunque Argentina ganó 43 de las 49 ediciones, la Vuelta también tuvo capítulos internacionales. Ecuador abrió el camino extranjero con Juan Carlos Rosero en 1987, para luego repitir en 1985 con Pedro Rodriguez. Colombia dejó su huella con Elder Herrera (1999) y Nicolás Paredes (2023), mientras que Brasil (1998), Chile (2006) y recientemente Perú, con González Zenteno en 2025, completan el mapa internacional de campeones.