Vuelta de Mendoza: Mastrángelo impuso su potencia en una jornada desgastante

Romance eterno, de esos que no se olvidan. Brazos al cielo y la cara llena de risas tras ganar la segunda etapa de la Vuelta de Mendoza , hasta que la peor noticia apareció en escena. La madre del ganador se fue de viaje, un viaje eterno. El Día de los Enamorados, y justo el amor más grande que existe.

Román Mastrángelo fue la gran figura del extenso tramo de carrera que unió los departamentos de San Rafael y General Alvear . Es que el corredor del equipo de la Municipalidad de Tupungato se mostró con fortaleza y decisión para estar siempre en la vanguardia del pelotón.

Tras un embalaje masivo, el bonaerense Mastrángelo hizo pesar su oficio para doblegar a Julián Barrientos (Sindicatos Unidos) y Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz). La victoria del oriundo de Chivilcoy no modifica la clasificación general que sigue siendo comandada por el peruano Rayner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) escoltado por Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz) y Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén).

La etapa tuvo un andar raudo y desde el arranque en el centro del Corazón de Mendoza el equipo de Tupungato, con Rodrigo Santana a la cabeza intentó cambiar el ritmo de carrera.

El francés Vicente Velia, junto al juninense Joaquín Salinas, Nicolás León (ambos de la Municipalidad de Las Heras), Diego Panella (RTO-Junín) Do Couto y el brasileño Renán Martin Do Couto (Localiza Meoo Brasil) intentaron despegarse, pero otra vez el pelotón lo imposibilitó.

Otavio Agusto Gonzelli (Localiza Meoo Brasil) se quedó con la primera meta sprint cuando el pelotón abandonaba la Ciudad de General Alvear. Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato) fue el segundo y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) el tercero.

Sobre el final, como un rayo, la figura de Mastrángelo se agigantó para quedarse con una victoria que nunca olvidará, en aquella que le recordará el gozo del triunfo y el pesar de una pérdida irreparable.

Tercera Etapa de la Vuelta de Mendoza: Luján de Cuyo – Villavicencio – Cruz de Paramillo

La largada está anunciada a las 15 horas y la bajada de bandera se realizará desde calle Boedo (Municipalidad de Luján de Cuyo) hacia el Oeste, calle San Martín hasta calle J. J. Paso, Acceso Ruta 40 hacia el Norte hasta el Cóndor; calle Vicente Zapata a la derecha, rotonda del Avión, calle Independencia a la izquierda, calle San Martín a la derecha, Ruta 52, Monumento de Canota, Villavicencio, Cruz de Paramillos para recorrer un trayecto de 93 kilómetros.

Habrá una meta sprint frente a supermercado Tadicor cuando la caravana multicolor haya recorrido 19 kilómetros. La meta de montaña está ubicada en el kilómetro 51 de carrera cuando el pelotón trasponga el Monumento de Canota. Se espera una verdadera contienda de ciclismo.