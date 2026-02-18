Ciclismo: Gerardo Tivani se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza

Otra vez el caos, la desorganización y el malestar de los ciclistas que integran la caravana multicolor se hizo sentir en la sexta etapa de la Vuelta de Mendoza que unión Maipú con Godoy Cruz.

Como si no hubiese bastado el papelón de la etapa anterior que visitó Potrerillos y que culminó en Maipú, en esta volvió a pasar lo mismo. Un pelotón que tomó tres caminos, si, tres caminos (Uno rumbo a Chacras de Coria, otro rumbo a Maipú y otro rumbo al Parque General San Martín)terminño por para la carrera en la Rotonda de Palmares.

Enojados lo punteros, molestos los perseguidores y encrespados los de la retaguardia el ambiente se pico.

Luego de varios tires y aflojes la competencia, y tras una hora de “negociaciones”, se reanudó.

Los fugados perdieron ritmo y a los pocos kilómetros se entregaron ante la figura gigantesca del pelotón. Los líderes de carrera se encontraban tranquilos, cuidando el buen colchón de tiempo que tienen en su favor tras haber destacado en el ascenso a la Cruz de Paramillo.

Fue la Municipalidad de Godoy Cruz la que se decidió a atacar y romper las marcas establecidas por la escuadra de la Municipalidad de Guaymallén y esa actitud le rindió los frutos esperados al equipo que dirige Emiliano Avellaneda.

Germán Broggio se acomodó como punta de lanza y cuando divisó el arco y la bandera ajedrezada pegó un palo infernal. Todo lo malo vivido en el parcial quedó a tras.

De local, la formación que tiene en Nico Traico y Alejandro Durán a sus dos mejores hombres posicionados en la clasificación general, cantó victoria.

Ahora irá por más cuando la Serpiente Pedalera encare caminos al imponente Manzano Histórico.

Vuelta de Mendoza: Meta Montaña

1° Emiliano Montoya

2° Facundo Ambrossi

3° Matías Contreras

Vuelta de Mendoza: Germán Broggi de la Municipalidad de Godoy Cruz, se quedó con el oro de la sexta etapa.

Vuelta de Mendoza: 1° Meta Sprint

1° Facundo Ambrossi

2° Maxi Navarrete

3° Emiliano Montoya

Vuelta de Mendoza: 2° Meta Sprint

1° Facundo Ambrossi

2° Otavio Gonzeli

3° Elías Tello

Vuelta de Mendoza: Podio 6° Etapa

1° Germán Broggi (Mun. de Godoy Cruz)

2° Facundo Ambrossi (Mun. de Godoy Cruz)

3° Elias Tello (Aguas Negras Chile)

Vuelta de Mendoza: Tabla General

1° Christian Moyano (Mun. Guaymallén)

2° Nico Traico (Mun. de Godoy Cruz) a 21s

3° Fernando Contreras (Mun. de Guaymallén) 1.08

4° Alejandro Durán (Mun. de Godoy Cruz)

5° José Autrán (SEP San Juan)

Vuelta de Mendoza: Séptima Etapa

San Carlos – Tunuyàn – Tupungato – Manzano Histórico

La largada de la etapa que tendrá un trayecto de 160 kilómetros se realizará en la Plaza Principal de Pareditas. Luego se seguirá por San Martín, Sara de Puebla, RN 40, Cisterna, Bulevar San Martín, La Capilla, RN 40, RP 92, Independencia, Monumento Rotonda San Carlos Borromeo, Bulevar Quiroga, San Martín (RP 99), RP 92, San Martín, Rotonda de la Virgen, RN 40 antigua, RP 92, Rotonda de la Virgen, San Martín, RN 40 hasta Tunuyán. Se atraviesa la zona urbana de Tunuyán por calle San Martín hasta RN 40 rumbo a Zapata; Ruta 88 al oeste hasta rotonda de Tupungato (Av. Belgrano). De allí se toma calle Julio Roca (RP 89) hasta calle El Álamo; rumbo este hasta Corredor Productivo al sur, RP 94 y llegada al Manzano Histórico.

Primera Meta Sprint: km 74 Parque Las Vías Nicolino Locche.

Segunda Meta Sprint: km 108 Municipalidad de Tupungato.

Meta de Montaña: km 152 Paraje India Muerta.