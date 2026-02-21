Vuelta de Mendoza: Autran con la gloria y Moyano con el bronce eterno

El chileno José Autran se adjudicó la etapa reina de la 50.ª edición de la Vuelta de Mendoza , mientras que el cordobés Cristian Moyano grabó su nombre en la competencia más exigente de Argentina.

El trasandino José Autrán se coronó en la etapa reina de la Vuelta a Mendoza

El chileno José Autran se adjudicó la etapa reina de la 50.ª edición de la Vuelta de Mendoza, mientras que el cordobés Cristian Moyano grabó su nombre en la competencia más exigente de Argentina y una de las más bellas del mundo.

El amanecer en Uspallata no fue uno más. El sol apenas rozaba las cumbres cuando el pelotón comenzó a rodar, consciente de que no enfrentaba una jornada cualquiera. Era la etapa protagonista de los 50 años de la Vuelta de Mendoza.

Medio siglo de historias escritas con sudor, sacrificio y sueños en una cordillera lista para exigirlo todo. Llegó el día de la «madre de las batallas» en la imponente geografía del macizo andino: la Etapa Reina, el histórico tramo que corona al vencedor de la prueba más dura del ciclismo nacional.La gesta quedó en manos de José Autran Carrillo, el ciclista chileno del SEP San Juan, quien impuso un ritmo demoledor sobre el resto de los corredores; sin embargo, la clasificación general continúa bajo el dominio del cordobés Cristian Moyano.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 19.13.54 El chileno José Autran se adjudicó la etapa reina de la 50.ª edición de la Vuelta de Mendoza, mientras que el cordobés Cristian Moyano grabó su nombre en la competencia más exigente de Argentina. Gentileza: Prensa Vuelta de Mendoza. Vuelta de Mendoza: el ascenso hacia el Cristo redentor El parcial inició a 2039 metros sobre el nivel del mar. La bandera verde bajó en la villa cabecera de Uspallata y la aventura se dirigió hacia la imponente figura del Cristo Redentor de los Andes, obra del escultor Mateo Alonso inaugurada en 1904 y fundida con el bronce de los cañones del Ejército de los Andes.

Desde el inicio, el movimiento de las escuadras fue estratégico ante el inminente ascenso a los casi 4000 metros de altura. El cordobés Cristian Moyano y el mendocino Fernando Contreras eran las cartas de Javier Saavedra, entrenador de la Municipalidad de Guaymallén, para apostarlo todo en la fresca mañana sabatina. Por su parte, el neuquino Maximiliano Traico y el mendocino Alejandro Durán representaban la estrategia de Emiliano Avellaneda para la Municipalidad de Godoy Cruz.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 19.13.20 El chileno José Autran se adjudicó la etapa reina de la 50.ª edición de la Vuelta de Mendoza, mientras que el cordobés Cristian Moyano grabó su nombre en la competencia más exigente de Argentina y una de las más bellas del mundo. Gentileza: Prensa Vuelta de Mendoza. Vuelta de Mendoza: el tramo final, marcado por granvdes nombres del ciclismo A este cuarteto de protagonistas se sumaban nombres peligrosos: el chileno José Autran (SEP San Juan), el norteño Nicolás Reynoso (Luján de Cuyo), el boliviano Eduardo Edwin Moyata (Pío Rico), el brasileño Pedro Figueiredo Leme (Localiza Meoo), y los mendocinos Mario Ovejero y Rodrigo Díaz (San Carlos), junto a Miguel Nebot y Rodrigo Santana (Tupungato).