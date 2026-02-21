La etapa reina de la Vuelta de Mendoza se quedó en manos de José Autran en el imponente Cristo Redentor

Este sábado se corrió la etapa más emblemática de la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, con final en el imponente Cristo Redentor, a 3.834 metros sobre el nivel del mar. El gran vencedor de la jornada fue el chileno José Autran, representante del SEP San Juan, quien cruzó en primer lugar y estableció un tiempo récord.
La novena y penúltima etapa, considerada decisiva para definir al campeón, volvió a transformarse en el escenario clave de la competencia. Autran protagonizó una actuación memorable en los 92,5 kilómetros que conectaron Uspallata con el monumento andino: completó el recorrido en 2 horas, 50 minutos y 8 segundos, y logró descontarle tiempo al líder de la general, Christian Moyano, del equipo Municipalidad de Guaymallén.
Quiénes finalizaron la etapa reina de la Vuelta de Mendoza detrás de Autran
Detrás del ganador arribaron Eduardo Moyata (Pío Rico, Bolivia) y Agustín Videla (SEP San Juan). Luego se ubicaron Rodrigo Díaz, Royner Navarro y más atrás Moyano, quien pese a ceder terreno consiguió conservar el liderazgo en la clasificación general de la prueba más importante del ciclismo mendocino.
En la acumulada, Moyano registra un total de 28 horas, 10 minutos y 37 segundos, con una ventaja de 1 minuto y 40 segundos sobre Autran y de 1 minuto y 58 segundos respecto del tercero, Fernando Contreras, también de Municipalidad de Guaymallén.
La definición de la etapa comenzó a tomar forma tras el paso por la Curva de la Soberanía, donde se consolidó una fuga integrada por siete corredores: Autran, Navarro, Moyano, Figueiredo, los hermanos Fernando y Bruno Contreras, Moyata, Díaz y Videla.
Más adelante, luego de dejar atrás la Ruta 7 y atravesar la Villa de Las Cuevas, el grupo se fragmentó en pleno ascenso final. Autran tomó la punta, acompañado por Moyata, Moyano —quien posteriormente perdería contacto—, Díaz y Videla, en un cierre vibrante rumbo al Cristo Redentor.
Se define la Vuelta de Mendoza este domingo con la última etapa
La 50ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza llegará a su desenlace este domingo con la décima y última etapa. El SEP San Juan tendrá su última chance para intentar arrebatarle el primer puesto a la Municipalidad de Guaymallén, que buscará sostener en lo más alto de la clasificación a Christian Moyano, quien largará la jornada con la malla de líder.
La etapa decisiva partirá desde la Casa de Gobierno y luego el pelotón se dirigirá hacia el departamento de Guaymallén. Allí, los ciclistas comenzarán a girar en el circuito diagramado entre el Acceso Sur y el Acceso Este, escenario donde finalmente se conocerá al campeón de esta histórica edición.