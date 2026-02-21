21 de febrero de 2026 - 15:18

La etapa reina de la Vuelta de Mendoza se quedó en manos de José Autran en el imponente Cristo Redentor

El ciclista dominó el tramo más exigente de la carrera y quedó como escolta del líder Christian Moyano , en una jornada con altas temperaturas y duras rampas.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este sábado se corrió la etapa más emblemática de la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, con final en el imponente Cristo Redentor, a 3.834 metros sobre el nivel del mar. El gran vencedor de la jornada fue el chileno José Autran, representante del SEP San Juan, quien cruzó en primer lugar y estableció un tiempo récord.

La novena y penúltima etapa, considerada decisiva para definir al campeón, volvió a transformarse en el escenario clave de la competencia. Autran protagonizó una actuación memorable en los 92,5 kilómetros que conectaron Uspallata con el monumento andino: completó el recorrido en 2 horas, 50 minutos y 8 segundos, y logró descontarle tiempo al líder de la general, Christian Moyano, del equipo Municipalidad de Guaymallén.

jose_autran.c_625047975_18322542457219573_789445744670595311_n
José Autran- Vuelta de Mendoza

Quiénes finalizaron la etapa reina de la Vuelta de Mendoza detrás de Autran

Detrás del ganador arribaron Eduardo Moyata (Pío Rico, Bolivia) y Agustín Videla (SEP San Juan). Luego se ubicaron Rodrigo Díaz, Royner Navarro y más atrás Moyano, quien pese a ceder terreno consiguió conservar el liderazgo en la clasificación general de la prueba más importante del ciclismo mendocino.

En la acumulada, Moyano registra un total de 28 horas, 10 minutos y 37 segundos, con una ventaja de 1 minuto y 40 segundos sobre Autran y de 1 minuto y 58 segundos respecto del tercero, Fernando Contreras, también de Municipalidad de Guaymallén.

image

La definición de la etapa comenzó a tomar forma tras el paso por la Curva de la Soberanía, donde se consolidó una fuga integrada por siete corredores: Autran, Navarro, Moyano, Figueiredo, los hermanos Fernando y Bruno Contreras, Moyata, Díaz y Videla.

Más adelante, luego de dejar atrás la Ruta 7 y atravesar la Villa de Las Cuevas, el grupo se fragmentó en pleno ascenso final. Autran tomó la punta, acompañado por Moyata, Moyano —quien posteriormente perdería contacto—, Díaz y Videla, en un cierre vibrante rumbo al Cristo Redentor.

Vuelta de Mendoza 50° edición
El giro más emblemático del ciclismo argentino comenzó a rodar en la rutas mendocinas.

Se define la Vuelta de Mendoza este domingo con la última etapa

La 50ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza llegará a su desenlace este domingo con la décima y última etapa. El SEP San Juan tendrá su última chance para intentar arrebatarle el primer puesto a la Municipalidad de Guaymallén, que buscará sostener en lo más alto de la clasificación a Christian Moyano, quien largará la jornada con la malla de líder.

La etapa decisiva partirá desde la Casa de Gobierno y luego el pelotón se dirigirá hacia el departamento de Guaymallén. Allí, los ciclistas comenzarán a girar en el circuito diagramado entre el Acceso Sur y el Acceso Este, escenario donde finalmente se conocerá al campeón de esta histórica edición.

mza_sport1_618069227_887690167340543_4583462646643212957_n
