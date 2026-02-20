La Vuelta de Mendoza tiene ritmo carioca: Otavio Gonzeli se quedó con la octava etapa

La Vuelta de Mendoza continúa dando que hablar en el ciclismo mendocino, y este viernes el titular de todos los diarios se lo lleva el brasileño Otavio Gonzeli, que se quedó con el giro que recorrió la Zona Este de Mendoza en una definición apasionante.

Apretada definición. Tanto que hubo que recurrir al fotofinish. La etapa que muchos llamaban de transición fue como lo anunciaron los eruditos en la materia, pero no por ello fue aburrida, al contrario, fue emotiva y entregó uno de los mejores finales de la actual edición del giro provincial.

El brasileño Otavio Gonzelli (Localiza Moo) fue el vencedor del octavo tramo de carrera de la competencia que organiza la Asociación Ciclista Mendocina, imponiéndose con autoridad ante el asedio del sanjuanino Leo Cobarrubia (SEP San Juan) y el mendocino Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) luego de protagonizar una extensa fuga en el tramo que unió los departamentos de Lavalle, San Martín y Junín, departamento que otra vez se lució con una muy buena concurrencia de espectadores.

La clasificación general sigue siendo encabezada por el cordobés que refuerza la escuadra de la Municipalidad de Guaymallén, Cristian Moyano , que hasta el momento no ha ganado ninguna etapa en estas Bodas de Oro de la prueba ciclística más exigente de la Argentina.

Detrás del ciclista cordobés se ubica el mejor mendocino, compañero de filas de Moyano, Fernando Contreras y en tercer lugar permanece otro mendocino, corredor de la escuadra de la Municipalidad de Godoy Cruz como lo es Alejandro Durán.

Ahora todos están enfocados en lo más exigente, el ascenso al macizo andino, para llegar antes que nadie ante la imponente figura del Cristo Redentor de Los Andes.

Novena Etapa: Uspallata – Cristo Redentor

La etapa reina tendrá un trayecto de 93 kilómetros. El parcial más exigente de la Vuelta de Mendoza comenzará a las 9 de la mañana desde la Villa Cabecera de Uspallata por la carretera Libertador Gral. San Martín (RN 7), Polvaredas, Punta de Vacas, Los Penitentes, Puente del Inca, Horcones, Las Cuevas y Cristo Redentor de los Andes.

Habrá una meta sprinter a cinco kilómetros de Uspallata. Dos serán las metas de montaña. La primera de ellas en el kilómetro veintidós, Monumento a Picheuta. La segunda será en la aduana de Horcones cuando la caravana haya recorrido 63 kilómetros y la tercera del parcial será en el kilómetros ochenta y uno, en la 81 Curva de la Soberanía