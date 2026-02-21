21 de febrero de 2026 - 18:02

Godoy Cruz empató de visitante ante Defensores de Belgrano y se estiró la racha sin victorias

Por la Primera Nacional, el Godoy Cruz empató de visitante y el club mendocino aún no le encuentra la solución al bajo nivel futbolístico, que no alcanza para ascender.

Godoy Cruz y Defensores de Belgrano empatarón por la segunda fecha de la Primera Nacional.

Godoy Cruz y Defensores de Belgrano empatarón por la segunda fecha de la Primera Nacional.

Foto:

Gentileza: Prensa Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Fuerte temporal en Godoy Cruz.

El fuerte temporal en Godoy Cruz arrastró tres vehículos en el Dique Frías y provocó tensión extrema

Por Redacción Policiales
Tormentas este sábado 21 de febrero en Mendoza.

Evacuados, derrumbes y anegamientos en Mendoza: el relevamiento de Defensa Civil tras el temporal

Por Redacción Sociedad

En este encuentro se vieron las dos caras de la moneda, Godoy Cruz se reprocha este empate y, aún en la segunda categoría, no puede ganar y le suma cada vez más peso a la mochila que se tiene que sacar de encima. Mariano Toedli aún no descubre la forma de que el equipo represente a la hinchada, que no aguanta la situación.

image

El gol del empate en Godoy Cruz llegó en el primer tiempo

Luego de que el mediocampo de Defensores de Belgrano se abriera, Tomás Pozzo aceleró, buscó y consiguió el gol por ahí, enganchando con la derecha y pegándole con la zurda, clavándola en el ángulo inferior derecho del arquero Medina. El grito de gol se hizo sentir en todo el banco de los suplentes y sirvió para el desahogo.

Después de eso, el Tomba no pudo encontrar los caminos para la remontada, sobre todo porque el Dragón estaba bien parado en el campo de juego y no dejaba pasar más que el mediocampo, aunque en la parte final ambos conjuntos bajaron la intensidad debido al cansancio.

La próxima parada del Expreso: el Gambarte

Godoy Cruz recibirá en la próxima fecha a Deportivo Morón en la tercera fecha de la Primera Nacional, tras no conseguir victorias en sus primeros dos compromisos ante dos rivales de los que se esperaba llevarse los tres puntos. El Tomba buscará hacerse fuerte de local contra el Gallo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Intentó asaltar un comercio con un arma de plástico y el sistema de Alarmas Comunitaria lo delató.

Intentó asaltar un comercio con un arma de plástico y el sistema de Alarmas Comunitaria lo delató

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. | Ministerio de Seguridad y Justicia

Camino al archivo va la causa que investiga a los policías que abatieron a un hombre en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
La Policía abatió a un hombre que los quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz

La Policía abatió a un hombre que los quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Asesinaron a un joven de un disparo en el cuello en el barrio La Gloria

Homicidio en Godoy Cruz: asesinaron a un joven de un disparo en el cuello en el barrio La Gloria

Por Redacción Policiales