Godoy Cruz empató de visitante ante Defensores de Belgrano y se estiró la racha sin victorias

En un partido donde estaba servido todo para la victoria de Godoy Cruz, el Tomba empató 1 a 1 contra Defensores de Belgrano en la cancha del Dragón, que convirtió al minuto de encuentro. El gran responsable del gol de la visita fue Tomás Pozzo, quien fue el mejor del partido.

En este encuentro se vieron las dos caras de la moneda, Godoy Cruz se reprocha este empate y, aún en la segunda categoría, no puede ganar y le suma cada vez más peso a la mochila que se tiene que sacar de encima. Mariano Toedli aún no descubre la forma de que el equipo represente a la hinchada, que no aguanta la situación.

image El gol del empate en Godoy Cruz llegó en el primer tiempo Luego de que el mediocampo de Defensores de Belgrano se abriera, Tomás Pozzo aceleró, buscó y consiguió el gol por ahí, enganchando con la derecha y pegándole con la zurda, clavándola en el ángulo inferior derecho del arquero Medina. El grito de gol se hizo sentir en todo el banco de los suplentes y sirvió para el desahogo.

Después de eso, el Tomba no pudo encontrar los caminos para la remontada, sobre todo porque el Dragón estaba bien parado en el campo de juego y no dejaba pasar más que el mediocampo, aunque en la parte final ambos conjuntos bajaron la intensidad debido al cansancio.

La próxima parada del Expreso: el Gambarte Godoy Cruz recibirá en la próxima fecha a Deportivo Morón en la tercera fecha de la Primera Nacional, tras no conseguir victorias en sus primeros dos compromisos ante dos rivales de los que se esperaba llevarse los tres puntos. El Tomba buscará hacerse fuerte de local contra el Gallo.