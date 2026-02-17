Camino al archivo va la causa que investiga a los policías que abatieron a un hombre en Godoy Cruz

Mendocino iba junto a su familia de vacaciones a Reñaca e intentó cruzar con una pistola calibre 38

Por lo pronto, la Fiscalía de Homicidios mantiene la caratula inicial de “averiguación muerte” y no hay uniformados detenidos ni imputados por la muerte de Cristian David Camisay , según informó una fuente que trabaja en el caso.

Es que varios testigos –entre ellos, familiares de la víctima- han declarado en el expediente que tramita la fiscal Andrea Lazo, indicando que el hombre estaba armado y amenazaba a los uniformados que llegaron hasta la calle Uruguay al 900 para tratar de controlar la situación de violencia doméstica denunciada inicialmente.

Y no solo eso, el hombre se abalanzaba sobre los uniformados que le habían advertido que disiparían si no deponía su violento accionar. Ante la negativa, al menos cinco policías dispararon al menos nueve veces. Cinco proyectiles dieron en distintas partes de cuerpo de la víctima, explicaron las fuentes consultadas.

Además de la investigación judicial, la Inspección General de Seguridad ( IGS ) ha abierto un expediente administrativo y tras individualizar al personal que participó del hecho -serían seis- e spera otros elementos como filmaciones y testimoniales para avanzar sobre el asunto . Por el momento, los uniformados no han sido suspendidos de sus funciones.

La versión oficial

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el domingo a la madrugada, cerca de las 3.40, ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 de un hombre diciendo que su tío, había herido con un arma blanca a su madre.

De inmediato se desplegó un operativo policial con personal de la Comisaría Séptima que se dirigió a la calle Uruguay al 900 de Godoy Cruz, el lugar señalado por el denunciante.

Cuando llegó el primer móvil, los uniformados detectaron a Cristian David Camisay en la vía pública, en un violento estado de alteración y tomándose la cintura como si estuviera armado.

El accionar del hombre determinó que se solicitara otra unidad de apoyo que llegó minutos más tarde. En este momento comprobaron que tenía en su manos un arma blanca y que el avanzaba sobre el personal amenazándolo por lo que trataron de disuadirlo.

Pero el hombre siguió mostrándose agresivo y con intenciones de ataque, mostrando un estado de alteración por lo que los efectivos la abatieron disparando con sus armas reglamentarias.

Hasta la escena de crimen llegó una ambulancia de SEC y el médico comprobó que Camisay había fallecido como consecuencia de los disparos recibidos.

La situación fue informada a la ayudante fiscal de Godoy Cruz Mariana Oliveri que llegó al lugar y ordenó que trabajara personal de Policía Científica, TEN y UID. La fiscal de Homicidios Andrea Lazo también se hizo presente en el lugar para supervisar el procedimiento.