La Policía abatió a un hombre que los quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz

Un grave incidente de violencia doméstica ocurrió en la madrugada de este domingo en Godoy Cruz y culminó con la muerte de un hombre de 47 años, identificado como Cristian David Camisay. El hecho tuvo lugar alrededor de las 3.41 de la mañana en calle Uruguay al 961, entre General Paz y Estrada.

Según indicaron fuentes policiales, la intervención de Seguridad se inició a raíz de un llamado a la línea de emergencias realizado por un ciudadano de iniciales H.G., quien denunció que su tío estaba protagonizando disturbios y que había herido a su madre con un arma blanca. Al arribar al sitio, personal de la Comisaría 7° visualizó al sospechoso en un estado de gran alteración, tomándose la cintura y en actitud desafiante.

La Policía abatió a un hombre que quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz La Policía abatió a un hombre que quiso atacar tras haber herido a un familiar en una vivienda de calle Uruguay de Godoy Cruz Google Maps El parte policial indicó además que ante la llegada de una segunda unidad de apoyo, Camisay extrajo un cuchillo y avanzó hacia los efectivos policiales, increpándolos y amenazándolos de forma constante. Según el reporte del Ministerio de Seguridad, los uniformados intentaron disuadir al hombre para que depusiera su actitud agresiva. Sin embargo, ante la persistencia del ataque y el riesgo inminente para la integridad del personal, los policías repelieron la acción efectuando disparos con sus armas reglamentarias, abatiendo al agresor en el lugar.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó al sector y constató el fallecimiento del hombre. En la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y personal de TEN para realizar las pericias de rigor.