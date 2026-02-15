15 de febrero de 2026 - 12:38

La Policía abatió a un hombre que los quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en la calle Uruguay. Según informaron, el hombre se encontraba en un estado de alteración y amenazó a los efectivos con un cuchillo antes recibir los disparos fatales.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave incidente de violencia doméstica ocurrió en la madrugada de este domingo en Godoy Cruz y culminó con la muerte de un hombre de 47 años, identificado como Cristian David Camisay. El hecho tuvo lugar alrededor de las 3.41 de la mañana en calle Uruguay al 961, entre General Paz y Estrada.

Según indicaron fuentes policiales, la intervención de Seguridad se inició a raíz de un llamado a la línea de emergencias realizado por un ciudadano de iniciales H.G., quien denunció que su tío estaba protagonizando disturbios y que había herido a su madre con un arma blanca. Al arribar al sitio, personal de la Comisaría 7° visualizó al sospechoso en un estado de gran alteración, tomándose la cintura y en actitud desafiante.

El parte policial indicó además que ante la llegada de una segunda unidad de apoyo, Camisay extrajo un cuchillo y avanzó hacia los efectivos policiales, increpándolos y amenazándolos de forma constante. Según el reporte del Ministerio de Seguridad, los uniformados intentaron disuadir al hombre para que depusiera su actitud agresiva. Sin embargo, ante la persistencia del ataque y el riesgo inminente para la integridad del personal, los policías repelieron la acción efectuando disparos con sus armas reglamentarias, abatiendo al agresor en el lugar.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó al sector y constató el fallecimiento del hombre. En la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y personal de TEN para realizar las pericias de rigor.

El caso quedó bajo la supervisión de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, con la intervención de la Dra. Oliveri. Además, se hizo presente en el lugar del hecho la Dra. Lazo, de la Oficina Fiscal de Homicidios, para liderar la investigación sobre las circunstancias del enfrentamiento y el accionar de los efectivos involucrados.

