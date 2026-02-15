Tragedia en Junín: un hombre murió tras chocar su auto contra un árbol

El siniestro ocurrió durante la mañana de este domingo en el distrito de La Colonia. La víctima perdió el control de su vehículo por causas que aún se investigan.

Tragedia en Junín: un hombre de 32 años murió tras chocar su auto contra un árbol

Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este domingo en el departamento de Junín, y dejó como saldo una víctima fatal. El hecho ocurrió alrededor de las 9.12 en la intersección de las calles Las Correas y Espejo, dentro del distrito de La Colonia.

La alerta fue recibida inicialmente a través de la línea de emergencias 911, donde se informó sobre un siniestro vial en solitario con la posible presencia de una persona atrapada en el interior de un vehículo. Ante el aviso, personal policial de la Comisaría 19° se desplazó de inmediato hacia el lugar de los hechos.

Al arribar, los efectivos policiales se encontraron con un Fiat Duna de color rojo que circulaba por la calle Espejo con dirección al Este. Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor habría perdido el dominio del rodado, lo que provocó un violento impacto contra un árbol de gran tamaño ubicado a la vera del camino.

La víctima fatal fue identificada como Sebastián González, de 32 años. Tras el choque, un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el sitio y, tras examinar al accidentado, constató su fallecimiento en el lugar.

Las actuaciones legales del caso quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Junín, la cual trabaja actualmente para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el fatal accidente.