15 de febrero de 2026 - 10:17

Manejaba ebrio en Guaymallén y cayó a un zanjón con su auto: iba con 4 veces más alcohol de lo permitido

El incidente ocurrió en Rodeo de la Cruz cuando el conductor de un Fiat Spazio perdió el dominio del rodado. El joven de 28 años fue trasladado al hospital Central con politraumatismos.

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave incidente vial tuvo lugar este sábado pasadas las 20 en Guaymallén, cuando un conductor bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo y terminó cayendo al interior de un zanjón.

El hecho se registró en la calle La Superiora al 1100, en Rodeo de la Cruz. Tras un llamado de emergencia al 911 que alertaba sobre un accidente en solitario, personal policial de la Comisaría 35° se desplazó al lugar y constató que un automóvil Fiat Spazio se encontraba dentro de un zanjón.

Al auxiliar al conductor, identificado como Lucas C. (28), los efectivos advirtieron que el joven presentaba un evidente estado de intoxicación alcohólica. Minutos después, personal de tránsito municipal realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 2.21 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera ampliamente los límites permitidos por ley.

Como consecuencia del impacto, el joven fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes le diagnosticaron politraumatismos varios. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital Central donde quedó internado.

En el caso intervino el Juzgado Contravencional N° 2, que ordenó la retención del vehículo y de la licencia de conducir del implicado. Además, se labraron las actuaciones de rigor por infracción al Artículo 67 bis de la Ley 9099.

