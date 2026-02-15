15 de febrero de 2026 - 15:37

Se entregó el acusado de atropellar y abandonar a Eugenia Carril: huyó y después se fue a trabajar

El hombre estuvo más de 24 horas prófugo y se entregó tras la presión social. El vehículo involucrado fue hallado en La Plata y registraba infracciones previas.

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata.

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata.

El hombre acusado de atropellar, matar y abandonar a Eugenia Carril se entregó tras permanecer más de 24 horas prófugo. Todo ocurrió cuando la joven de 18 años regresaba de estudiar en la Universidad Nacional de La Plata,

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el imputado, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años y nacionalidad peruana, se presentó en la sede de la DDI La Plata, ubicada en 1 y 59, luego de la fuerte repercusión pública del caso.

Según la investigación, horas después del hecho el acusado se dirigió a una vivienda en Parque Sicardi junto a dos obreros para realizar un trabajo de pintura. De acuerdo con el testimonio de la empleadora, solicitó un adelanto de un millón de pesos para avanzar con las tareas, suma que cobró antes de continuar prófugo.

Durante la madrugada del domingo la Policía allanó distintos domicilios vinculados al sospechoso, aunque no logró ubicarlo. Cerca de las 11 hallaron el vehículo involucrado, una Chevrolet Meriva, estacionada en la zona de 5 y 57.

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N°12 de La Plata, quien indagará al detenido por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de automotor y abandono de persona, previsto en el artículo 84 bis del Código Penal.

El vehículo, radicado en Chubut, registra infracciones reiteradas, según fuentes de la investigación.

