Caso "La Toretto": Felicitas Alvite se enteró de la fecha del juicio en su contra y sufrió un ataque de pánico

Caso La Toretto: el juicio contra Felicitas Alvite ya tiene fecha y la imputada sufrió un ataque de pánico

Caso "La Toretto": el juicio contra Felicitas Alvite ya tiene fecha y la imputada sufrió un ataque de pánico

Los Andes | Redacción Policiales
La justicia platense definió este viernes el cronograma para el juicio contra, Felicitas Alvite, conocida en redes sociales como "La Toretto". La joven se sentará en el banquillo de los acusados los días 2, 3 y 6 de noviembre, imputada por atropellar y matar al motociclista Rubén Walter Armand tras cruzar un semáforo en rojo a alta velocidad.

Durante la audiencia preliminar realizada hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, la tensión afectó directamente a la conductora oriunda de City Bell. Según confirmó su abogado defensor, Flavio Gliemmo, Alvite sufrió un ataque de pánico una vez finalizada la instancia técnica, momento en el cual debió ser trasladada a una ambulancia para recibir asistencia médica.

En la audiencia se discutió el material probatorio que se ventilará durante el debate. El abogado Gliemmo detalló a la Agencia Noticias Argentinas que solicitó una "instrucción suplementaria" para incluir entre "cinco y seis medidas de prueba" adicionales, las cuales esperan la resolución del tribunal.

Felicitas Alvite durante la audiencia de hoy.

El punto central de la disputa legal radica en la calificación del hecho. Actualmente, la causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. Sin embargo, la defensa busca una reducción de la eventual condena: "Para nosotros es una calificación equivocada, es una causa de homicidio culposo", remarcó el letrado.

En el juicio también será juzgada su amiga, Valentina Velázquez, quien conducía el otro vehículo involucrado en la presunta "picada mortal". Velázquez llega al debate bajo la figura de "prueba de velocidad".

Rubén Walter Armand, el motocilista asesinado por la joven que corría una picada.

Alvite, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en su vivienda de City Bell, aguardará el inicio del proceso en noviembre bajo esa condición.

