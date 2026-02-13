Un incendio destruyó por completo una vivienda en Luján de Cuyo

El siniestro se originó al mediodía en la zona de Costa Flores. La familia logró evacuar la propiedad gracias al aviso de uno de los hijos.

Un incendio de gran magnitud consumió una casa en Luján de Cuyo

Durante este viernes un incendio de grandes dimensiones afectó por completo una vivienda en el barrio El Mirador, ubicado en Costa Flores, Luján de Cuyo. Cuando comenzaron las llamas la familia pudo salir de la vivienda y no se registraron heridos.

El siniestro fue reportado cerca de las 12:30 hs tras un llamado al 911, lo que derivó en un operativo de urgencia que involucró a personal policial, Bomberos de Luján de Cuyo y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El propietario del inmueble relató que todo inició se encontraba dentro del domicilio cuando uno de sus hijos le advirtió que uno de los dormitorios se estaba incendiando y que había una gran cantidad de humo.

Gracias a este rápido aviso, la familia logró salir a tiempo de la propiedad, lo que evitó que se registraran personas lesionadas o intoxicadas por el siniestro.

Pese a las intensas tareas de extinción realizadas por los bomberos, las llamas avanzaron con velocidad y consumieron la totalidad de la vivienda.