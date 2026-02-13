13 de febrero de 2026 - 16:01

Un incendio destruyó por completo una vivienda en Luján de Cuyo

El siniestro se originó al mediodía en la zona de Costa Flores. La familia logró evacuar la propiedad gracias al aviso de uno de los hijos.

Un incendio de gran magnitud consumió una casa en Luján de Cuyo

Un incendio de gran magnitud consumió una casa en Luján de Cuyo

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante este viernes un incendio de grandes dimensiones afectó por completo una vivienda en el barrio El Mirador, ubicado en Costa Flores, Luján de Cuyo. Cuando comenzaron las llamas la familia pudo salir de la vivienda y no se registraron heridos.

Leé además

Fuego en el Senado: se incendió el despacho de una senadora y hay seis intoxicados.

Fuego en el Senado: se incendió el despacho de una senadora y hay seis intoxicados

Por Redacción Política
Susto en el Acceso Este: se incendió por completo un colectivo

Susto en el Acceso Este: se incendió por completo un colectivo

Por Redacción Policiales

El siniestro fue reportado cerca de las 12:30 hs tras un llamado al 911, lo que derivó en un operativo de urgencia que involucró a personal policial, Bomberos de Luján de Cuyo y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El propietario del inmueble relató que todo inició se encontraba dentro del domicilio cuando uno de sus hijos le advirtió que uno de los dormitorios se estaba incendiando y que había una gran cantidad de humo.

Gracias a este rápido aviso, la familia logró salir a tiempo de la propiedad, lo que evitó que se registraran personas lesionadas o intoxicadas por el siniestro.

Pese a las intensas tareas de extinción realizadas por los bomberos, las llamas avanzaron con velocidad y consumieron la totalidad de la vivienda.

Tras confirmarse que las pérdidas fueron totales, la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo intervino en el caso y dispuso la realización de pericias especializadas por parte del cuerpo de Bomberos para determinar el origen del fuego y completar las actuaciones de rigor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

se incendio el tren de las sierras en cordoba y varios pasajeros fueron asistidos por inhalacion de humo

Se incendió el Tren de las Sierras en Córdoba y varios pasajeros fueron asistidos por inhalación de humo

Por Redacción Sociedad
Caso La Toretto: el juicio contra Felicitas Alvite ya tiene fecha y la imputada sufrió un ataque de pánico

Caso "La Toretto": Felicitas Alvite se enteró de la fecha del juicio en su contra y sufrió un ataque de pánico

Por Redacción Policiales
Un choque entre dos autos en la ciudad de San Martín dejó un hombre de Neuquén con traumatismos graves y varios lesionados

Dos heridos tras el choque de dos vehículos en San Martín: un auto terminó contra el árbol

Por Enrique Pfaab
Empresa de seguridad indemnizará con $27 millones a una familia asaltada en un barrio privado de Guaymallén

Empresa de seguridad indemnizará con $27 millones a una familia asaltada en un barrio privado de Guaymallén

Por Oscar Guillén