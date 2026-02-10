Julián Santero probó el BMW M4 del Fispa Corse de cara al inicio del Turismo Carretera 2026

Julián Santero , flamante piloto de BMW , realizó pruebas de rendimiento con el M4 del Fispa Corse , luego de la presentación oficial del auto el viernes en Vicente López. A pocos días del inicio de la temporada, el piloto giró en el Autódromo Roberto José Mouras para analizar datos y rendimiento de cara a su debut en El Calafate .

La primera fecha del Turismo Carretera y el TC Pista comenzará el sábado 14 en el autódromo de El Calafate.

El piloto, nacido en Guaymallén y radicado actualmente en Buenos Aires, se mostró entusiasmado con su nueva máquina, con la que competirá en la máxima categoría durante 2026. Santero buscará consolidarse nuevamente, tras haber logrado su primer campeonato en 2024.

“ Estoy muy contento de estar acá en La Plata . Llegamos con lo justo; es el último día que estamos todos porque mañana sale el semi para El Calafate ”, dijo Santero, quien agregó que estaba feliz por probar el auto y que todo funcionara sin problemas. “Buscamos un equilibrio que me quede cómodo. Hasta ahora, en algunos sectores va de cola, en otros de trompa, pero todo normal. El equilibrio es lógico y siempre hay cosas para mejorar”, explicó, aclarando que no realizó vueltas rápidas.

¡Momento histórico! Se presentó oficialmente el primer BMW del Turismo Carretera. Será utilizado por Julián Santero en la temporada 2026, donde buscará volver a consagrarse en la categoría, tras el título conseguido en 2024. #TC #BMW #Santero pic.twitter.com/ZQ1tehSjcR

Sobre el objetivo principal del test, el “Piloto Volador” señaló: “Nos enfocamos más que nada en el análisis aerodinámico, por la diferencia de carrocería con el Mustang, y para ver cómo funciona, qué equilibrio tiene e ir conociendo un poquito el auto”.

Con BMW, 7 escuderías en pista

BMW debuta en el TC, sumándose a siete escuderías en la máxima categoría del automovilismo argentino. Mercedes Benz también regresa al certamen. Santero, quien realizó las gestiones para cambiar de marca tras cinco años en Ford (Falcon y Mustang), se mostró optimista pero consciente del desafío: “Estamos con todas las expectativas, pero somos realistas porque sabemos que todo es nuevo y llevará un período de adaptación”, afirmó en la presentación oficial. Su compañero de equipo, Kevin Candela, no estuvo presente en La Plata.

image El BMW M4 de Julián Santero, con el que correrá el Turismo Carretera este año. Gentileza.

Todos fueron a ver el M4

El rendimiento de Santero en los últimos años genera expectativas: un campeonato y dos subcampeonatos lo avalan. Con BMW, apunta a ser protagonista absoluto de la categoría.

A la prueba asistió todo el equipo: Mauricio Tucci, pieza clave del proyecto, y los ingenieros Marcelo Ambrogio, Oscar Falsinelli, Alejandro Saparrat y Martín Rodríguez. “Está todo el equipo acá, así que se están tomando muy en serio el desarrollo del auto. Vinieron todos para conocerlo, igual que nosotros”, comentó Santero, satisfecho por el compromiso de su grupo de trabajo. Por parte de ACTC, estuvo presente Alejandro Iuliano, jefe de la técnica.