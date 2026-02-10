Retorna una importante categoría del Automovilismo a Buenos Aires

10 de febrero de 2026 - 19:18

Se trata del TC 2000 que vuelve a las calles porteñas, dando inició a la actividad automovilismo nacional de este año en el país.

Por Gonzalo Tapia

Automovilismo. El TC2000 volverá a correr en las calles de Buenos Aires entre el 14 y 15 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires en un circuito callejero ubicado en el sur de la Ciudad.

Esta será la primera presentación urbana de la categoría en territorio porteño después de 13 años y marcará el inicio de la temporada 2026.

¿Cuál será el trazado del TC 2000?

El trazado tendrá 2.509 metros de extensión y recorrerá las avenidas General Roca y Escalada, además de un sector del Parque de la Ciudad. La recta principal, de 952 metros sobre la avenida Roca, permitirá velocidades cercanas a los 250 km/h.

El evento combinará la competencia con propuestas recreativas y gastronómicas, un Fan Zone, sector VIP, boxes y paddock dentro del parque, además de estacionamientos próximos a los accesos.

En la presentación oficial realizada en el Palacio Libertad, el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, señaló: “Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera, sino un festival para que la gente lo disfrute”, y remarcó la intención de revitalizar el corredor sur porteño con eventos deportivos de gran convocatoria.

La categoría más tecnológica del país correrá por tercera vez en un circuito callejero en Buenos Aires, luego de las ediciones de 2012 y 2013 que reunieron a cientos de miles de espectadores.

El organizador del TC2000, Alejandro Levy, destacó la magnitud del evento y el trabajo conjunto con el Gobierno de la Ciudad para llevarlo adelante, y desde el Automóvil Club Argentino, Eduardo Baca aseguró que las obras del circuito comenzaron con antelación y cumplen con los estrictos requisitos de seguridad para este tipo de trazados.

La carrera se realizará mientras continúan las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, actualmente fuera de uso, en el marco de un plan que apunta a posicionar a Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte en 2027 y atraer nuevamente grandes competencias internacionales.

