12 de mayo de 2026 - 13:16

El descargo de Maximiliano Salas tras el escándalo del domingo: "Jamás le faltaría el respeto a la gente"

VIDEO. Maximiliano Salas se refirió a las imágenes en la que, luego del 2-2 agónico, patea una pelota cerca de la platea de la cancha de River.

Maxi Salas se refiero al festejo y pelotazo que lanzó contra la platea de River Plate.&nbsp;

Maxi Salas se refiero al festejo y pelotazo que lanzó contra la platea de River Plate. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El desahogo de Marcos Acuña en Núñez.

Entre Quintero y Acuña: la fórmula que rescató a River ante San Lorenzo en una noche complicada

Por Nicolás Salas
Galoppo convirtió todos los penales que ejecutó en su carrera, excepto los dos oficiales con River

El "maleficio" de Galoppo en River: De la efectividad total al murmullo del Monumental en los penales

Por Redacción Deportes
Embed

¿De dónde proviene este mensaje de Salas? Horas después del pase de River a cuartos de final, las redes sociales se hicieron eco de un video que muestra como, en medio de los festejos por el tanto de Quintero que puso el 2-2, la pelota posada en uno de los conos que sustituyen a los alcanzapelotas fue pateada por el atacante aleatoriamente en pleno momento de euforia.

Si bien el balón impactó en una pared y no golpeó de lleno a nadie, cayó cerca de una de las gradas del Monumental y esto derivó en que varios hinchas estallaran de bronca contra el jugador, con quien la paciencia ya era poca (fue uno de los más silbados) producto de su flojo rendimiento, más allá de que luego convirtió el penal en la tanda.

image
El descargo de Maxi Salas tras el video que se viraliz&oacute; tirando un pelotazo da la platea de River.&nbsp;

El descargo de Maxi Salas tras el video que se viralizó tirando un pelotazo da la platea de River.

El descargo de Salas llega a modo de explicativo para los riverplatenses en pos de calmar las aguas en un contexto caldeado en líneas generales-tal como demostraron los cánticos pidiendo "que se vayan todos" o insultando a los jugadores-, pero que lo tiene particularmente bajo la lupa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca y River: cuánto cobrarán por cada jugador que Scaloni lleve al Mundial 2026.

Por qué Lionel Scaloni podría hacerle ganar millones a Boca y River en el Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Con Viktor Gyökeres a la cabeza, Suecia confirmó su nómina para el Mundial 2026.

Suecia confirmó su lista para el Mundial 2026: los 26 elegidos y la gran promesa que quedó afuera

Por Nicolás Salas
Diego Maradona sería hoy uno de los fichajes más caros de la historia de La Liga. 

No lo vas a creer: esto costarían hoy los grandes cracks de La Liga Española

Por Redacción Deportes
En Roma, Thiago Tirante hizo de las suyas y dejó en el camino al dueño de casa: Flavio Cobolli

Masters 1000 de Roma, Thiago Tirante saca la cara por Argentina y avanza a los octavos de final

Por Gonzalo Tapia