14 de febrero de 2026 - 12:59

Hallaron muerta en una zanja a una estudiante de 18 años que era buscada desde anoche

Eugenia Carril fue encontrada este sábado por la mañana en La Plata. Cámaras de seguridad captaron el momento en que una camioneta la atropelló y se dio a la fuga.

Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este sábado por la mañana, tras una angustiante búsqueda iniciada por sus familiares, fue hallada sin vida Eugenia Carril, una joven estudiante de 18 años, en el barrio de Villa Elvira en La Plata.

El cuerpo fue localizado en la zona de las calles 3 y 96, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de una persona tendida en una zanja. Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría jurisdiccional y peritos de la Policía Científica confirmaron el fallecimiento y constataron que el cadáver presentaba múltiples golpes.

Lo que inicialmente se reportó como un hallazgo de persona, se transformó en una causa penal por homicidio. Gracias a las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata, los investigadores pudieron reconstruir los últimos minutos de la joven.

“En la imagen se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y una maniobra imprudente terminó en el embiste seguido de muerte de la víctima”, explicó un investigador a la agencia NA.

Según el registro fílmico, una camioneta, cuyo conductor huyó de la escena sin prestar asistencia, es la responsable del impacto fatal.

Eugenia regresaba de la facultad la noche del viernes. Cerca de las últimas horas del día, descendió de un colectivo de la Línea Este (Ramal 14) en la intersección de las calles 7 y 96. Desde allí, comenzó a caminar hacia su domicilio, ubicado en 1 y 96, trayecto en el cual se perdió todo contacto con sus allegados.

Ante la falta de noticias, su familia había impulsado una campaña de difusión en redes sociales durante la madrugada, esperando encontrarla con vida.

La causa quedó radicada en la UFI N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón.

