Detuvieron a un joven acusado de apuñalar brutalmente al luchador de kickboxing en Tunuyán

Asesinaron de una puñalada en el pecho a un joven en Guaymallén: tenía antecedentes

Le dieron 7 puñaladas a un luchador de kickboxing en la puerta de un gimnasio de Tunuyán

Ayer, los uniformados realizaron una serie de allanamientos en distintas zonas del Valle de Uco y en una de las medidas realizadas en la localidad de Vista Flores lograron dar con W. F.B., de 23 años , quien habría sido el autor de las 7 puñaladas que recibió el deportista Ignacio Gabriel Acosta, de 21 años .

Un allanamiento realizado en la zona de Vista Flores permitió la detención del sospechoso, a quien se le secuestró el teléfono y, además, algunas prendas de vestir con manchas que podrían ser de sangre, por lo que ambos elementos serán peritados para saber si arrojan información de importancia para esclarecer el caso.

Ignacio Gabriel Acosta fue atacado el martes por la noche, cerca de las 22.20, en la puerta del Gimnasio ABC, ubicado en Pellegrini 159, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La alerta fue dada por personal de Cuerpos Especiales que estaba por la zona y comunicó al 911 que iban en persecución de un auto en el que iba una persona herida.

Según la primera versión, Acosta se encontraba en el interior del gimnasio y, por circunstancias que se investigan, fue agredido por un hombre con un elemento cortopunzante, resultando con múltiples lesiones.

El herido fue trasladado por algunos testigos en un Renault 11 hasta la guardia del hospital Scaravelli, donde los médicos lo asistieron, determinando que tenía siete heridas de arma blanca distribuidas en tórax, espalda y brazo izquierdo. El diagnóstico de los profesionales precisó un neumotórax producto de perforación pulmonar, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y quedando posteriormente estable e internado en sala común.

acosta Ignacio Acosta, víctima del ataque. Gentileza: Última Palabra / Facebook

Las pericias realizadas en el lugar de hecho detectaron manchas de sangre en la vía pública, por lo que se preservó la escena y se solicitó la presencia de Policía Científica.

Tras el reporte del caso, se realizaron rastrillajes y patrullajes en inmediaciones del Polideportivo y en calles Pellegrini, Roca, Sáenz Peña y zonas aledañas, en procura del presunto autor.

La fiscalía de Tunuyán inició un expediente bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” y comenzó a tomar declaraciones a testigos del hecho, entre otras medidas judiciales habituales en este tipo de casos.

El joven atacado es conocido en el ámbito deportivo del Valle de Uco: el 20 de diciembre pasado, Ignacio Acosta, representando al Team The Beast Fight Club de Tunuyán, disputó una pelea por el título en la ciudad de Tupungato, donde se consagró campeón en la categoría Semi Pro hasta -64 kg, tras un fallo unánime de los jurados.

“Con una actuación sobresaliente, Ignacio demostró técnica, entrega y una excelente preparación, dejando en lo más alto al equipo y al departamento de Tunuyán”, dice una publicación del programa Última Palabra, en Facebook.