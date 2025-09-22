Pasó el festejo del Día del Estudiante y los festejos por el comienzo de la primavera -que se extendieron durante todo el fin de semana- y, a grandes rasgos, el panorama fue relativamente tranquilo en Mendoza. Así lo confirman las estadísticas referidas a actas, infracciones y controles realizados en las calles y rutas provinciales, así como también en fiestas y eventos sociales.
Para el periodo comprendido entre el jueves 18 y el domingo 21 de septiembre, se habían autorizado 20 eventos y fiestas. Y, en 155 inspecciones realizadas por la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, se labraron 10 actas referidas a eventos clandestinos (dos), suspensión por falta de habilitación (una) e incumplimientos a lo que establece la ley (siete intervenciones).
Balance del Día de la Primavera: diez multas en fiestas, 835 actas viales y 25 alcoholemias positivas
Además, en controles a vehículos -en puestos fijos y móviles- se labraron 835 actas de infracción y se contabilizaron 25 pruebas de alcoholemia positiva (más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre).
Un fin de semana movido
Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza, entre el viernes por la noche y el domingo, la Policía de Mendoza controló, en total, 1.839 vehículos en distintos puntos de control. A raíz de estos controles se confeccionaron 835 actas de infracción, se retuvieron 21 licencias de conducir, 36 motos y 20 autos particulares.
En cuanto a los test de alcoholemia, se realizaron 642 pruebas, con 25 resultados positivos.
Durante todo el fin de semana -extendido, con el jueves y viernes incluidos- los controles en locales, rutas y eventos alcanzaron a más de 7.500 jóvenes en toda la provincia. Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, los procedimientos apuntaron a sancionar incumplimientos en locales nocturnos y prevenir riesgos en rutas y accesos.
Bares, boliches, espacios públicos, espejos de agua y rutas provinciales fueron los escenarios de los intensos controles durante los cuatro días. Los procedimientos incluyeron tests de alcoholemia, registros biométricos y patrullajes de prevención, además de campañas de concientización pensadas para los jóvenes.
En un trabajo codo a codo con cada uno de los municipios y de la Policía Vial, el énfasis se puso en las campañas “Hoy cuido a mis compañeros” y “Convive seguro”, con la entrega de más de 7.500 folletos, stickers y llaveros.
La cobertura, en tanto, llegó a Potrerillos, El Nihuil y El Carrizal, donde se instalaron puestos fijos y se decomisaron bebidas alcohólicas.
Fiestas y eventos multados y clausurados
Durante las 155 inspecciones realizadas en toda la provincia durante el fin de semana, se labraron 10 multas en eventos que, o bien eran clandestinos -ya que no contaban con autorización- o bien incumplían algún punto de la ley de Diversión Nocturna.
Mientras que había 20 eventos autorizados, tres clandestinos fueron detectados in fraganti y clausurados (en Luján de Cuyo, Ciudad de Mendoza y en Este provincial). Además, en el Gran Mendoza -donde se habían autorizado 15 eventos- se labraron tres actas por incumplimiento de ley.
En la zona Este, en tanto, los permisos alcanzaban a cuatro celebraciones especiales, y -además de aquel clausurado por no contar con autorización- hubo dos que fueron multados por incumplimientos.
En el Sur provincial y en el Valle de Uco, en tanto, se labraron un acta por incumplimiento en cada uno de estos departamentos.