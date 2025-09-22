Balance del Día de la Primavera: diez multas en fiestas, 835 actas viales y 25 alcoholemias positivas

Pasó el festejo del Día del Estudiante y los festejos por el comienzo de la primavera -que se extendieron durante todo el fin de semana - y, a grandes rasgos, el panorama fue relativamente tranquilo en Mendoza . Así lo confirman las estadísticas referidas a actas, infracciones y controles realizados en las calles y rutas provinciales, así como también en fiestas y eventos sociales.

Para el periodo comprendido entre el jueves 18 y el domingo 21 de septiembre , se habían autorizado 20 eventos y fiestas . Y, en 155 inspecciones realizadas por la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, se labraron 10 actas referidas a eventos clandestinos (dos) , suspensión por falta de habilitación (una) e incumplimientos a lo que establece la ley ( siete intervenciones ).

Además, en controles a vehículos -en puestos fijos y móviles- se labraron 835 actas de infracción y se contabilizaron 25 pruebas de alcoholemia positiva (más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre).

Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza , entre el viernes por la noche y el domingo , la Policía de Mendoza controló, en total, 1.839 vehículos en distintos puntos de control. A raíz de estos controles se confeccionaron 835 actas de infracción, se retuvieron 21 licencias de conducir , 36 motos y 20 autos particulares .

En cuanto a los test de alcoholemia , se realizaron 642 pruebas , con 25 resultados positivos .

Control de alcoholemia en accesos a Mendoza

Durante todo el fin de semana -extendido, con el jueves y viernes incluidos- los controles en locales, rutas y eventos alcanzaron a más de 7.500 jóvenes en toda la provincia. Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, los procedimientos apuntaron a sancionar incumplimientos en locales nocturnos y prevenir riesgos en rutas y accesos.

Bares, boliches, espacios públicos, espejos de agua y rutas provinciales fueron los escenarios de los intensos controles durante los cuatro días. Los procedimientos incluyeron tests de alcoholemia, registros biométricos y patrullajes de prevención, además de campañas de concientización pensadas para los jóvenes.

En un trabajo codo a codo con cada uno de los municipios y de la Policía Vial, el énfasis se puso en las campañas “Hoy cuido a mis compañeros” y “Convive seguro”, con la entrega de más de 7.500 folletos, stickers y llaveros.

La cobertura, en tanto, llegó a Potrerillos, El Nihuil y El Carrizal, donde se instalaron puestos fijos y se decomisaron bebidas alcohólicas.

Policía de Mendoza controla el ingreso de autos en la avenida José V. Zapata.

Fiestas y eventos multados y clausurados

Durante las 155 inspecciones realizadas en toda la provincia durante el fin de semana, se labraron 10 multas en eventos que, o bien eran clandestinos -ya que no contaban con autorización- o bien incumplían algún punto de la ley de Diversión Nocturna.

Mientras que había 20 eventos autorizados, tres clandestinos fueron detectados in fraganti y clausurados (en Luján de Cuyo, Ciudad de Mendoza y en Este provincial). Además, en el Gran Mendoza -donde se habían autorizado 15 eventos- se labraron tres actas por incumplimiento de ley.

Algunas fiestas ofrecen el ingreso por $4.500 por persona.

En la zona Este, en tanto, los permisos alcanzaban a cuatro celebraciones especiales, y -además de aquel clausurado por no contar con autorización- hubo dos que fueron multados por incumplimientos.

En el Sur provincial y en el Valle de Uco, en tanto, se labraron un acta por incumplimiento en cada uno de estos departamentos.