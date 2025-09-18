Operativo por el Día del Estudiante: dónde estarán los controles del fin de semana

Por el Día del Estudiante y la Primavera, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementará un operativo especial en Mendoza orientado a la prevención de accidentes y al cuidado de los jóvenes.
Con énfasis en el conductor designado, el Ministerio de Seguridad y Justicia aportó detalles de las acciones para prevenir desmanes. Hay seis fiestas habilitadas.
Esta mañana, el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, dio detalles de las acciones que comenzarán el viernes y se extenderán hasta el domingo. Estuvo acompañado por Alejandro Antón, director de la Dirección de Seguridad Privada (Disep), y Alejandro Pozzi, subdirector de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento.
Las acciones se desarrollarán en rutas, locales gastronómicos, boliches, espacios verdes, espejos de agua y en la zona de Alta Montaña, con presencia policial permanente para garantizar que los festejos transcurran sin incidentes.
“El foco estará puesto en la prevención y por eso vamos a trabajar junto a otros ministerios, en todos los espacios de recreación”, agregó Amat al confirmar la implementación del dispositivo.
El operativo contempla controles de alcoholemia y registros biométricos, junto con la promoción de la figura del conductor designado.
La Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento reforzará las inspecciones en bares y restaurantes, mientras que personal de la Disep se sumará al trabajo desplegado en toda la provincia. Además, se instalarán puestos estratégicos para difundir las campañas “Hoy cuido a mis compañeros” y “Convive seguro”, destinadas a concientizar sobre la importancia de celebrar con responsabilidad.
“Estamos con el programa de conductor designado, repartiendo folletos y llaveros. Tenemos unos 30 inspectores entre la Disep y Diversión Nocturna, y trabajamos de manera coordinada con la Policía Vial y la Dirección General de Relaciones con la Comunidad”, sostuvo el funcionario.
El funcionario precisó que “se van a realizar controles de alcoholemia y biométricos. Hasta el momento se encuentran autorizadas seis celebraciones. Estamos aprestos a que se sigan presentando documentaciones hasta mañana. Siempre pedimos a la ciudadanía que festeje en forma cuidadosa y responsable, para no tener que lamentar el lunes algún hecho o accidente”, concluyó Amat.
Las acciones incluyen controles en el predio de la Virgen en Guaymallén durante los festejos del Día de la Primavera, en el Acceso Este frente a la Virgen con Policía Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En Potrerillos habrá decomisos de alcohol y promoción de campañas en puestos viales y camping. Además, se desarrollarán controles y concientización en locales bailables de Guaymallén durante el fin de semana.
En los departamentos del Sur provincial, los operativos se centran en la promoción de la conducción responsable y la prevención en distintos puntos, incluyendo puestos viales, locales de esparcimiento y eventos municipales en General Alvear y Malargüe. Durante el fin de semana, se intensificarán las acciones nocturnas en boliches y espacios públicos para reforzar las campañas “Hoy cuido a mis amigos” y “Convive seguro”.
En San Carlos, los controles se desarrollarán en el Anfiteatro Neyú Mapú, junto al Ministerio de Salud, mientras que en Tunuyán y Tupungato se realizarán en rutas y espacios recreativos, siempre con la presencia de Policía Vial y personal de seguridad, promoviendo las campañas de prevención y conducción responsable.
En el Este provincial, las acciones se realizarán en locales bailables y rutas principales, incluyendo puntos estratégicos en San Martín y Rivadavia, así como en El Carrizal frente al Destacamento San Isidro.
Todas las acciones se realizan en conjunto con Policía Vial y están enfocadas en concientizar sobre la conducción responsable y la prevención de accidentes durante las celebraciones.