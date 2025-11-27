Decomisan 26 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

El procedimiento fue realizado por efectivos de la policía en el marco del Plan Integral contra el Abigeato.

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato, la Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de control en un comercio de General Alvear que culminó con la incautación de 26 kilos de carne en mal estado. La medida busca garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos que se ofrecen a los consumidores.

El procedimiento se realizó en un local ubicado sobre la calle San Luis de dicho departamento, donde efectivos de la Policía Rural, junto a inspectores de Bromatología del Municipio, revisaron las heladeras del establecimiento.

Durante la inspección, detectaron carne congelada que no cumplía con las normas de salubridad vigentes, por lo que fue inmediatamente decomisada y retirada de circulación.