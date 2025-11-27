27 de noviembre de 2025 - 21:25

Decomisan 26 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

El procedimiento fue realizado por efectivos de la policía en el marco del Plan Integral contra el Abigeato.

Incautaron carne en mal estado en General Alvear

Incautaron carne en mal estado en General Alvear

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato, la Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de control en un comercio de General Alvear que culminó con la incautación de 26 kilos de carne en mal estado. La medida busca garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos que se ofrecen a los consumidores.

Leé además

Un corte de carne económico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas.

El corte económico que está reemplazando la punta de espalda en los asados argentinos

Por Ignacio Alvarado
El truco parrillero revela por qué este corte de carne supera al vacío tradicional.

El corte económico que ya está desplazando al vacío en los asados argentinos

Por Ignacio Alvarado

El procedimiento se realizó en un local ubicado sobre la calle San Luis de dicho departamento, donde efectivos de la Policía Rural, junto a inspectores de Bromatología del Municipio, revisaron las heladeras del establecimiento.

Durante la inspección, detectaron carne congelada que no cumplía con las normas de salubridad vigentes, por lo que fue inmediatamente decomisada y retirada de circulación.

Carne en mal estado

Tras el hallazgo, el ayudante fiscal de turno dispuso la identificación de la propietaria del comercio y la intervención de la Oficina Fiscal de la Comisaría 14. Las actuaciones se llevaron a cabo conforme a lo establecido por el artículo 201 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos en condiciones peligrosas para la salud pública.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

acuerdo con estados unidos: que puede pasar con el precio de la carne

Acuerdo con Estados Unidos: qué puede pasar con el precio de la carne

Por Diana Chiani
El truco de los albañiles para evitar que el viento apague el fuego del asado: funciona incluso con brasas débiles

El truco de los albañiles para evitar que el viento apague el fuego del asado: funciona incluso con brasas débiles

Por Ignacio Alvarado
Gracias a la difusión de imágenes en noticieros y redes sociales, cayó el primer involucrado en el ataque al psicólogo en Palermo. 

Ataque a un psicólogo en Palermo: un "viudo negro" fue denunciado por su hermano cuando lo reconoció por TV

Por Redacción Policiales
Filtran presunto chat donde una funcionaria municipal que consulta la ubicación de los controles de alcoholemia para esquivarlos.

Filtran presunto chat de una funcionaria municipal que pide ubicación del control de alcoholemia para evitarlo

Por Gisel Guajardo