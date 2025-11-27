Decomisan 26 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

En el marco del Plan Integral contra el Abigeato, la Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de control en un comercio de General Alvear que culminó con la incautación de 26 kilos de carne en mal estado. La medida busca garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos que se ofrecen a los consumidores.
El procedimiento se realizó en un local ubicado sobre la calle San Luis de dicho departamento, donde efectivos de la Policía Rural, junto a inspectores de Bromatología del Municipio, revisaron las heladeras del establecimiento.
Durante la inspección, detectaron carne congelada que no cumplía con las normas de salubridad vigentes, por lo que fue inmediatamente decomisada y retirada de circulación.
Tras el hallazgo, el ayudante fiscal de turno dispuso la identificación de la propietaria del comercio y la intervención de la Oficina Fiscal de la Comisaría 14. Las actuaciones se llevaron a cabo conforme a lo establecido por el artículo 201 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos en condiciones peligrosas para la salud pública.