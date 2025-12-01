Entraron de madrugada a un conocido supermercado y escaparon con dos carritos llenos de carne

El robo se produjo esta madrugadas los dos ladrones quedaron filmados por las cámaras de seguridad de la sucursal de Átomo de Ugarteche.

Rompieron la puerta de un supermercado de Luján y se llevaron dos carros con carne congelada

Esta madrugada dos ladrones rompieron los candados de las puertas de un supermercado de Luján y se llevaron dos carros llenos de carne congelada.

El robo se produjo a las 4, en una sucursal de supermercados Átomo, ubicado en Ruta 40 y Ruta 16, en Ugarteche, según reportaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

A esa hora, un llamado al 911 alertó sobre una alarma activada en el comercio, indicando que alguien había ingresado.

El personal policial arribó al lugar y constató daños en el candado de un portón y en dos candados de la puerta principal. En el sector oeste, correspondiente a las cámaras frigoríficas, se verificó que los delincuentes ingresaron y sustrajeron carne y mercadería congelada.

Cuando el encargado del local llegó al lugar y revisó las cámaras de seguridad, se pudo observar que dos personas retiraron dos carros completos con carne.

En el lugar trabajó personal policial de Científica, de Canes y la de UID. El Ayudante Fiscal Humberto Panelli dispuso que se hiciera la denuncia correspondiente, y el procedimiento de rigor: inspección ocular, croquis, entre otras medidas.