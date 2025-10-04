4 de octubre de 2025 - 19:30

Colectividades 2025: llega octubre con el evento más esperado de Guaymallén

El jueves 9, viernes 10 y sábado 11, desde las 19h, el Boulevard Dorrego vuelve a exhibir la cultura y la gastronomía de las diversas naciones.

Colectividades-2023-6-2
Por Redacción

Guaymallén volverá a celebrar junto a las naciones del mundo en una nueva edición de la Fiesta y Encuentro de las Colectividades de Mendoza, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en el corazón del Boulevard Dorrego, entre Comandante Espora y Juan B. Justo. Serán tres noches para viajar por los cinco continentes a través de los sabores, tradiciones, música y danzas de más de 20 países y regiones.

La propuesta reunirá a colectividades de India, Japón, Sicilia (Italia), Eslovenia, México, San Marino, Irlanda, Murcia (España), Colombia, Grecia, España, Perú, Corea del Sur, Francia, Croacia, Bolivia, Chile, Alemania, Suiza, Brasil, Venezuela y Argentina, que desplegarán su riqueza cultural en stands de gastronomía, degustaciones, atuendos típicos, bailes y experiencias únicas para toda la familia.

Además, el evento contará con un paseo de artesanos, stands de bodegas, cervecerías artesanales, emprendedores locales y propuestas institucionales con actividades interactivas.

El escenario central, ubicado en el playón deportivo de Moldes y Dorrego, ofrecerá desde las 20h una variada grilla artística con espectáculos de música y danzas típicas que invitan a recorrer el mundo sin salir de Guaymallén.

Mientras tanto, el Boulevard Bercich (continuación de Amado Nervo) se transformará en un gran corredor cultural, con artesanías, stands informativos y propuestas de distintas áreas municipales.

PLACA_colectividades_2025_cuadrada-1

Será una oportunidad imperdible para compartir en familia, conocer otras culturas y celebrar la diversidad que enriquece a nuestro departamento. La entrada es libre y gratuita.

