3 de octubre de 2025 - 19:31

Maipú celebra una nueva edición de los Juegos Recreativos Secundarios

Con la presencia de todas las promociones que participaron de los 40 años de los Kioscos, el Juan Domingo Ribosqui volverá a recibir a los Juegos Recreativos Secundarios, una serie de desafíos para estudiantes maipucinos que no se realizan desde hace más de 30 años.

Por Redacción

El Polideportivo Juan Domingo Ribosqui volverá a recibir a los Juegos Recreativos Secundarios, una propuesta que, después de casi tres décadas, regresa para reunir a las promociones de estudiantes maipucinos en jornadas de juego, cooperación y destreza.

La actividad contará con la participación de más de 1.000 jóvenes de diferentes colegios del departamento, que previamente formaron parte de los festejos por los 40 años de los Kioscos. Los encuentros se realizarán el domingo 5 y el domingo 12 de octubre, con desafíos lúdicos y recreativos destinados a estudiantes de 4° y 5° año.

La actividad fue impulsada por el intendente Matías Stevanato y recibida con mucho entusiasmo por parte de los estudiantes que se encuentran cursando sus últimos años de estudio. El equipo ganador obtendrá como premio un viaje a Mar del Plata para toda la promoción.

Recuperar los Juegos Recreativos Secundarios es una manera de darle a los jóvenes un espacio de encuentro, diversión y compañerismo, donde lo más importante es compartir y disfrutar juntos”, destacó el intendente Matías Stevanato.

