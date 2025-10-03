Informe de tránsito: siguen la obras en veredas y calzadas en Ciudad durante octubre

Progresan los trabajos en veredas de calle Godoy Cruz, en calzada en calle Montecaseros, José F. Moreno. En tanto, quedó habilitada la calle San Luis en el tramo de San Juan a Montecaseros, entre otros avances. En la nota, los detalles.

La Ciudad de Mendoza informa que se habilitó la calle San Luis, desde San Juan a Montecaseros, luego de ser reasfaltados sectores de esta arteria de la Tercera Sección. Estas obras están contenidas en el Plan de Obras Urbanas que ejecuta la comuna, el cual prevé la reconstrucción de diferentes calles y veredas, así como el mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos, de acuerdo a cronogramas de trabajos específicos.

Mediante el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles se reacondicionarán unos 169.000 m² de calzada -equivalentes a 143 cuadras– en sitios estratégicos de la Ciudad, con una fuerte inversión municipal que apunta a mejorar la transitabilidad vehicular. En el marco de este plan, ya se han reconstruido calles principales como Gutiérrez, en el tramo de Belgrano a San Martín; Montevideo, de San Martín a Chile, Avenida España, de Yrigoyen a Santa Cruz, entre otras arterias.