7 de octubre de 2025 - 10:00

Cuál es la nueva propuesta gastronómica de lujo que abrirá pleno Centro mendocino

Un importante operador gastronómico de Buenos Aires desembarcará en el centro mendocino, con un espacio de 1.000 m2 cubiertos sobre la Avenida Sarmiento.

Gastronomía de nivel en el centro mendocino.&nbsp;

Foto:

Por Matías Carretero

Un importante operador gastronómico de Buenos Aires, bajo la denominación de Aldo’s , inaugurará en Mendoza un importante local de lujo de 1.000 m2 cubiertos en la avenida Sarmiento 756 casi Belgrano en el centro mendocino. Apostando fuertemente al mercado local e internacional de gastronomía y espectáculo en vivo de alta jerarquía.

Angélica de Catena Zapata fue uno de los restaurantes que recibió una estrella Michelin. 

Nuevas estrellas Michelin en Mendoza: cuánto cuesta vivir la experiencia en los restaurantes

Por Melisa Sbrocco
un clasico restaurante mendocino renace con nueva identidad

Un clásico restaurante mendocino renace con nueva identidad

Por Redacción

Según pudo conocer Los Andes la iniciativa abrirá sus puertas en el mes de febrero del año que viene.

Distribuidos en tres niveles, con una propuesta de alta gastronomía inspirada en el mundo enológico, su propietario Aldo Graziani, “sommelier” con una trayectoria de casi 15 años en la gastronomía porteña, realiza en Mendoza una importantísima inversión donde el diseño alcanza también la excelencia.

Gastronomía con detalles

WhatsApp Image 2025-06-13 at 13.05.00 (7)
Un estudio de Buenos Aires participó en la propuesta.

Para ello encomendó al Estudio del Arquitecto Mauro Bernardini, New Studio de Bs.As. el diseño de este singular establecimiento, cuya realización y Dirección Técnica de Obra fue contratada con Grupo Liendo SA, de Mendoza.

Con más de 1.500 etiquetas a elección, la propuesta gastronómica de alta cocina, permitirá disfrutar además de espectáculos musicales en vivo ampliando claramente las posibilidades de diversión que ya ofrece este lugar de la ciudad.

WhatsApp Image 2025-06-13 at 13.05.00 (9)
Mendoza contará con una importantísima inversión donde el diseño alcanza también la excelencia.

El cuidado interiorismo, su tratamiento acústico, la iluminación y el detallado sonido, harán de este lugar, un espacio de preferencia para mendocinos y visitantes dispuestos a disfrutar de los sentidos en su máxima expresión.

Sobre Aldo Graziani

Reconocido sommelier argentino, Graziani impulsa hace años sus propios proyectos gastronómicos: Aldo´s Restorán Vinoteca, Aldo´s Winebar, Casa Cruz Brasserie Porteña, Bebop Club y la distribuidora de vinos El Garage de Aldo.

Fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Sommeliers (2009-2011) y es integrante de S4C, “Sommeliers for Consumers”, la primera guía de vinos de mundo que reúne a los mejores sommeliers del planeta.

WhatsApp Image 2025-06-13 at 13.05.00 (5)
La iniciativa estará en avenida Sarmiento 756 casi Belgrano de nuestra ciudad.

Fue elegido como Mejor Sommelier por la revista ElGourmet.com (2007-2008), por la revista Cuisine & Vins (2010) y como mejor Sommelier de la década por la revista Bar & Drinks.

Se desempeñó como docente de EAS y CAVE y, entre otros cargos, como Head Sommelier en el Faena Hotel + Universe, y como director del programa The Wine & Dine Club para socios de American Express.

