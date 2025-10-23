Viajaron desde Chile para comprar un auto de rally y murieron al probarlo en Tierra del Fuego

Un piloto experimentado de rally en Chile llegó desde el país vecino junto a su pareja. Mientras probaban su nueva adquisición, él perdió el control y el auto comenzó a dar trompos. Luego fueron chocados por una camioneta.

Así quedaron el Renault Clio tras el choque. También aparece la camioneta involucrada en el accidente.

El viaje de una pareja chilena a Tierra del Fuego terminó en tragedia. Erick “Coyote" Paredes Vargas (29) y su pareja, Laura del Carmen Rosas Velásquez, habían cruzado la frontera para adquirir un auto de competición en Río Grande, pero un accidente durante la prueba del vehículo les costó la vida.

Paredes Vargas era un piloto experimentado de rally. Había llegado el finde a la ciudad su esposa para comprar un Renault Clio que pertenecía a Cristian Oroz (39), exfutbolista del club Camioneros y también corredor local. Oroz accedió a prestarle el auto para que lo probara antes de cerrar la venta.

Durante el recorrido por la ruta complementaria 5, camino a la estancia María Behety, el piloto perdió el control del vehículo en un tramo de ripio y el auto comenzó a dar trompos. Ocurrió el domingo, pasadas las 16, a unos 800 metros del cruce con la avenida de Circunvalación.

image En ese momento, una camioneta Toyota Hilux conducida por Jorge Oscar Trejo (79) impactó contra el lado derecho del Clio, donde viajaba la mujer. El golpe fue fatal: Laura murió en el acto. "Coyote", por su parte, sufrió fractura de húmero, cúbito y radio, contusión cerebral y múltiples cortes en la cabeza.

Lo trasladaron en ambulancia al Hospital Regional. A las 22.30 del mismo domingo no resistió a un paro cardiorrespiratorio y murió en el quirófano. El conductor de la Hilux -Trejo- fue atendido en el mismo establecimiento, pero le dieron el alta.