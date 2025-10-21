Un reconocido fotógrafo y dos hijos con discapacidad: lo que se sabe del doble parricidio y suicidio

La Justicia de Chile investiga un presunto doble parricidio seguido de suicidio ocurrido el sábado por la noche en una vivienda de la comuna metropolitana de La Reina, donde fueron hallados sin vida un padre de 62 años y sus dos hijos gemelos de 17.

El hombre fue identificado como Eduardo Cruz-Coke Japke (62), camarógrafo y director de fotografía con trayectoria en medios audiovisuales y colaboraciones para la Fundación Teletón.

En tanto, los adolescentes , identificados por sus iniciales F.R.CC.G. y E.A.CC.G., figuraban en el registro de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia, según informó Emol.

Los chicos habrían sido usuarios de la Teletón y se habrían atendido en las dependencias del instituto, según consigna en la cuenta de Instagram del padre .

El hallazgo de los cuerpos se produjo cerca de las 19.20 horas del sábado pasado en una propiedad ubicada sobre la calle La Cañada, en La Reina. Fue un familiar que vive en el mismo terreno quien dio aviso a las autoridades tras descubrir la escena.

Chile: hombre de 62 años mató a sus dos hijos de 17 y se quitó la vida

Según los primeros reportes, el hombre de 62 años fue encontrado con una herida de arma de fuego y el arma junto a su cuerpo, mientras que los gemelos estaban en una habitación contigua.

De acuerdo a fuentes de la causa consultadas por La Tercera, los dos menores de edad fueron hallados en el dormitorio principal de la vivienda con signos de asfixia, mientras que Cruz-Coke se encontraba en el patio del inmueble con múltiples heridas cortopunzantes.

El fiscal Francisco Lanas Madrid, de la Fiscalía Oriente, confirmó que la principal hipótesis apunta a que el padre habría asesinado a sus hijos y luego se habría quitado la vida.

"No tenemos una hipótesis por el momento, a la espera del trabajo del laboratorio, lo que sí podemos descartar preliminarmente es que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo", manfiestó el fiscal.

Chile: hombre de 62 años mató a sus dos hijos de 17 y se quitó la vida Gentileza / BioBioChile

La Brigada de Homicidios Metropolitana y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron durante la noche del sábado y la jornada del domingo en el levantamiento de evidencia dentro del inmueble.

La subcomisario Connie González, de la BH Metropolitana, indicó que las pericias iniciales descartan la intervención de terceros y también la hipótesis de un robo, ya que no se hallaron indicios que apunten a esa línea investigativa.

En tanto, se confirmó que la madre de los adolescentes se encontraba de viaje en Bariloche al momento del suceso y regresó a Santiago tras ser informada de la tragedia.

El caso continúa bajo investigación, con diligencias en curso por parte de la PDI y el Servicio Médico Legal (SML), que determinará las causas precisas de muerte y el orden de los hechos en un suceso que ha conmocionado a la comuna y al entorno cercano de la familia Cruz-Coke.