31 de octubre de 2025 - 07:53

Cabañas y lanchas reducidas a cenizas por un incendio en un camping en El Carrizal

El fuego se desató a las 22.20 y afectó al camping Shangri-La en la margen sudeste del lago. Se quemaron cabañas, lanchas y vegetación.

Graves daños por un incendio que destrozó un camping en El Carrizal.

Graves daños por un incendio que destrozó un camping en El Carrizal.

Foto:

Por Enrique Pfaab

El fuego se inició antes de las 22 y concurrieron al lugar unidades de todas las dotaciones de bomberos de la zona Este, que estuvieron trabajando durante toda la madrugada.

Todavía se espera el reporte final, pero una importante cantidad de cabañas quedaron reducidas a cenizas, además que también se quemaron embarcaciones que estaban en tierra.

incendio 2
Graves daños por un incendio que destrozó un camping en El Carrizal.

Graves daños por un incendio que destrozó un camping en El Carrizal.

El primer reelevamiento esta mañana, después de sofocadas las llamas, indica que hubo "una afectación de unas veinte cabañas aproximadamente" y s einformó que "en horas de la mañana se realizará la pericia correspondiente para determinar las causas y cantidad de afectaciones".

