Cabañas y lanchas reducidas a cenizas por un incendio en un camping en El Carrizal

El fuego se desató a las 22.20 y afectó al camping Shangri-La en la margen sudeste del lago. Se quemaron cabañas, lanchas y vegetación.

Un incendio destrozó este jueves por la noche gran parte del camping Shangri-La (ex YPF), en la margen sudeste de El Carrizal.

Incendio en un camping en El Carrizal



El fuego se inició antes de las 22 y concurrieron al lugar unidades de todas las dotaciones de bomberos de la zona Este, que estuvieron trabajando durante toda la madrugada.

Todavía se espera el reporte final, pero una importante cantidad de cabañas quedaron reducidas a cenizas, además que también se quemaron embarcaciones que estaban en tierra.