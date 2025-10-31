Aberrante: detuvieron a una mujer sospechada de haber asesinado a su hija de 9 años con clonazepam

El cuerpo de la menor fue hallado este jueves por sus abuelos, quienes al llegar a la vivienda la encontraron sin vida y dieron aviso inmediato a las autoridades. Ocurrió en Santiago del Estero.

Una mujer fue detenida en Santiago del Estero acusada de haber provocado la muerte de su hija de 9 años, presuntamente tras suministrarle clonazepam, un medicamento que ella misma utilizaba por antecedentes psiquiátricos.

El cuerpo de la menor fue hallado este jueves por sus abuelos, quienes al llegar a la vivienda la encontraron sin vida y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Según las primeras investigaciones, la niña se encontraba sola con su madre la noche anterior, y los peritos sospechan que la mujer le habría administrado tres pastillas del psicofármaco.

La fiscal coordinadora Natalia Saavedra indicó que “la autopsia será clave para establecer puntualmente las causas del fallecimiento y en base a eso direccionar la investigación”. Además, precisó que, a simple vista, no se observaron signos de violencia en el cuerpo de la víctima, aunque los resultados definitivos se conocerán tras la necropsia realizada este viernes en la Morgue Judicial.