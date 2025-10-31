Imputan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos sin habilitación

Una mujer de 66 años fue imputada hoy por el delito de ejercicio ilegal de medicina por llevar a cabo procedimientos estéticos sin tener la habilitación correspondiente en un inmueble del barrio porteño de Palermo .

La investigación comenzó tras la denuncia de un paciente que había concurrido a un inmueble, ubicado en la calle Mansilla al 4000, para realizarse un tratamiento estético que consistía en la inyección de ácido hialurónico en el labio superior.

La persona sostuvo que al día siguiente despertó con moretones e inflamación en la cara, y al comunicarse con el personal del consultorio fue bloqueada de WhatsApp y de todas las redes sociales.

En este contexto, la Fiscalía PCyF número 6 ordenó pesquisas en las inmediaciones del lugar y perfiles de las distintas plataformas, donde se constataron publicaciones referidas a la “armonización facial” , las cuales se encontraban ilustradas con la imagen de dos manos que llevaban a cabo prácticas con inyecciones en los labios de una mujer.

Tras la corroboración de modificaciones de domicilios, el fiscal interviniente solicitó a la Justicia un allanamiento al consultorio y el Juzgado 6 lo autorizó , motivo por el que agentes de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Pública de la Policía de la Ciudad concurrieron a la finca y hallaron a la presunta responsable, quien indicó ser médica , junto a otras mujeres.

Las autoridades secuestraron siete jeringas con agujas colocadas, una caja metálica con otras cuatro agujas, un perfilador, una brocha de maquillaje y una caja con relleno de ácido hialurónico, al tiempo que se descubrieron otros productos médicos inyectables vencidos, los cuales estaban listos para ser colocados en carros de apoyo en los consultorios.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, al inmueble asistieron una madre y su hija, una adolescente de 15 años, quienes afirmaron que tenían turno.

La adulta dijo que se haría una rinomodelación y se le colocaría toxina botulínica, al tiempo que a su primogénita le aplicarían relleno de ácido hialurónico en los labios.

La encargada del consultorio fue detenida e imputada por el delito de ejercicio ilegal de la medicina.