Trágico accidente en la Ruta 12: cuatro muertos y un herido tras un choque frontal entre dos camionetas

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Ituzaingó, provincia de Corrientes , dejó un saldo de cuatro personas muertas y una herida .

El hecho involucró a dos camionetas, una Toyota Hilux y una Ford Ranger , que colisionaron de frente en uno de los tramos más transitados del corredor vial que une la capital correntina con la ciudad de Posadas, Misiones.

El impacto se produjo unos 40 kilómetros antes del acceso a Ituzaingó , en dirección hacia Posadas, y provocó una interrupción total del tránsito durante buena parte de la jornada.

Las tareas de remoción de los vehículos, sumadas a las pericias accidentológicas y al control del incendio que se desató tras la colisión, mantuvieron la circulación restringida hasta cerca de las 17 horas , cuando finalmente fue restablecida.

En la Ford Ranger , que terminó completamente incendiada, viajaban Dante Adrián Guerrero , domiciliado en el barrio Santa Clara de Garupá, y Lucas Sarchetti , oriundo de Posadas. Ambos murieron calcinados dentro del vehículo .

Las autoridades investigan si alcanzaron a recibir auxilio antes de que las llamas consumieran la camioneta, aunque los primeros indicios apuntan a que el fuego se desató de manera inmediata tras el impacto.

En tanto, en la Toyota Hilux se desplazaban tres personas de nacionalidad paraguaya, residentes en Encarnación y con presuntos vínculos familiares en Ituzaingó. Dos de ellas, Amel Raúl Ale López, de 32 años, y María Hebe López Beristain, de 59, murieron en el acto, mientras que un tercer ocupante, de 27 años, fue trasladado con heridas al hospital local, donde permanece internado bajo observación.

El testimonio de un camionero

Un camionero que circulaba por la zona en el momento del siniestro aportó un testimonio clave para la investigación. Según relató, una de las camionetas habría intentado sobrepasar su vehículo sin advertir que la otra venía de frente, lo que derivó en una colisión frontal sin posibilidad de maniobra.

El tramo donde ocurrió el choque, comprendido entre Corrientes y Posadas, es uno de los más transitados del noreste argentino y registra un constante movimiento de camiones provenientes de Paraguay y Brasil.

Vecinos y automovilistas frecuentes vienen advirtiendo desde hace años sobre el mal estado de la calzada y la falta de una ampliación, factores que aumentan la peligrosidad de la ruta.

Las características del lugar —banquinas angostas y tránsito incesante— dificultan las maniobras de sobrepaso y elevan el riesgo de accidentes graves, como el ocurrido este viernes.