31 de octubre de 2025 - 13:22

Feroz pelea en un supermercado terminó en una comisaría: le pegaron y le robaron el arma a una policía

Agresores y agredidas llegaron hasta la subcomisaría Conde, donde se encontraba una mujer policía que también fue agredida.

La subcomisaría Conde de Guaymallén. / Google maps.&nbsp;

La subcomisaría Conde de Guaymallén. / Google maps. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante una pelea que pasó de la puerta de un supermercado de Guaymallén a una subcomisaria, una mujer policía fue golpeada y uno de los agresores le robó el arma.

Todo comenzó ayer a la mañana cuando la propietaria de un supermercado, ubicado en Buenos Vecinos y Buena Nueva, fue agredida por una mujer que, luego de amenazar a la comerciante, se escapó del lugar.

Pero por la tarde, cerca de las 19.15, un llamado al 911 alertó a la Policía que en el mismo lugar había unos sujetos armados. Tras otra trifulca, las cuatro víctimas escaparon del lugar a bordo de una VW Suran. Detrás del este vehículo partió en persecución una camioneta VW Amarok con seis ocupantes.

Perseguidas y perseguidores llegaron hasta la Subcomisaría Conde, ubicada en Godoy Cruz y Antonelli, y tras bajarse del vehículo, ingresaron a la dependencia policial donde volvieron a enfrentarse.

En el lugar solo se encontraba una auxiliar que se transformó en víctima: la mujer fue golpeada y uno de los revoltosos le arrebató el arma reglamentaria y escapó.

Minutos más tarde se inició un operativo policial que logró controlar la situación, detener a todos los involucrados y secuestrar una carabina. El caso es investigado en la Oficina fiscal de Guaymallén.

