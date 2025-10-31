Choque frontal entre dos autos dejó a un conductor muerto y a otro herido en Guaymallén

Un conductor fallecido y otro herido dejó un choque entre dos vehículos ocurrido esta madrugada en Guaymallén.
El incidente sucedió esta madrugada en calle Urquiza. Un hombre de 47 años murió en el lugar.
Un conductor fallecido y otro herido dejó un choque entre dos vehículos ocurrido esta madrugada en Guaymallén.
Fuentes policiales informaron que el incidente fatal tuvo lugar a las 5.30 de este viernes, cuando un Volkswagen Gol Trend, al mando de Santiago Jesús Piastrelini (21 años), manejaba de sur a norte por calle Urquiza al 2.000. Por razones que se investigan, chocó de frente con un Fiat Uno, conducido por Ariel Gustavo Andía (47) y que iba en sentido contrario.
Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) arribó al lugar y atendió a Piastrelini, el conductor del Gol Trend, con politraumatismos graves. El joven de 21 años fue llevado al hospital Central en estado delicado de salud.
En tanto, pese a los esfuerzos, los médicos solamente pudieron constatar la muerte de Andía (47), domiciliado en Rodeo de la Cruz.
El episodio requirió la intervención, además, de Bomberos de Guaymallén y Godoy Cruz. El caso es investigado como homicidio culposo.