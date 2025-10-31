31 de octubre de 2025 - 07:46

Choque frontal entre dos autos dejó a un conductor muerto y a otro herido en Guaymallén

El incidente sucedió esta madrugada en calle Urquiza. Un hombre de 47 años murió en el lugar.

Un conductor fallecido y otro herido dejó un choque entre dos vehículos ocurrido esta madrugada en Guaymallén.

Fuentes policiales informaron que el incidente fatal tuvo lugar a las 5.30 de este viernes, cuando un Volkswagen Gol Trend, al mando de Santiago Jesús Piastrelini (21 años), manejaba de sur a norte por calle Urquiza al 2.000. Por razones que se investigan, chocó de frente con un Fiat Uno, conducido por Ariel Gustavo Andía (47) y que iba en sentido contrario.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) arribó al lugar y atendió a Piastrelini, el conductor del Gol Trend, con politraumatismos graves. El joven de 21 años fue llevado al hospital Central en estado delicado de salud.

En tanto, pese a los esfuerzos, los médicos solamente pudieron constatar la muerte de Andía (47), domiciliado en Rodeo de la Cruz.

El episodio requirió la intervención, además, de Bomberos de Guaymallén y Godoy Cruz. El caso es investigado como homicidio culposo.

