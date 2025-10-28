Manejaba ebrio, en contramano y mató a una mujer en un choque: va a juicio

A casi seis meses del brutal choque en el que perdió la vida Liliana Moyano en Tupungato , la Justicia resolvió elevar a juicio la causa por homicidio culposo agravado . El hecho ocurrió el 1 de mayo, cuando un conductor de 26 años chocó contra el auto donde viajaba esta mujer de Tunuyán . El imputado manejaba en estado de ebriedad y en contramano. Además, intentó fugarse.

Luego de una serie de audiencias, el Juzgado Penal Colegiado de Tunuyán resolvió ayer elevar a juicio la causa ante el requerimiento del Ministerio Público Fiscal . Así lo confirmó Facundo Vergara, abogado querellante de la familia Moyano. “(El acusado) enfrenta cargos por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria, bajo los efectos del alcohol, por darse a la fuga, por omisión de auxilio y por circular en contramano ”, resaltó.

Durante la audiencia, el juez resolvió hacer lugar a la elevación a juicio, al tiempo que dispuso el cese de la prisión preventiva. De esta manera, el imputado permanecerá en libertad hasta llegar al debate oral.

Familiares y allegados de Liliana Moyano participaron de una marcha realizada semanas atrás en la plaza departamental de Tunuyán para pedir justicia por su muerte. El reclamo se mantiene vigente tras la reciente decisión judicial.

“El magistrado entendió que no existe riesgo procesal y que, dado el rango de pena —de tres a seis años—, podría corresponder una condena en suspenso si se aplica el mínimo. Desde la querella creemos que no es un caso para el mínimo, por la cantidad de agravantes, y vamos a pedir la pena máxima posible ”, dijo Vergara.

En tanto, el imputado deberá presentarse todos los lunes a firmar en el juzgado como parte de las medidas de control dispuestas por el tribunal.

Tras la reciente audiencia, Eliana González, hija de la víctima, manifestó la indignación de la familia ante la decisión judicial. “Sentimos mucha bronca. No es justo que él pueda hacer una vida normal, disfrutar de su familia y volver a trabajar mientras nosotros seguimos con el dolor de haber perdido a mi mamá”, dijo.

Aquella mañana del Día del Trabajador

El accidente que le arrebató la vida a Liliana Moyano ocurrió el 1 de mayo sobre la Ruta Provincial 88, a unos ocho km de la Ruta 40, en Tupungato. La mujer viajaba como acompañante en un Fiat Adventure, junto a su esposo, su hija y su nieto, cuando el vehículo fue embestido de frente por un Fiat Cronos que circulaba en contramano.

Tras el impacto, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado. El control de alcoholemia confirmó que el joven tenía 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre. A raíz del choque, Moyano perdió la vida, mientras que su esposo y su hija resultaron gravemente heridos, ambos con secuelas físicas permanentes, y el menor sufrió lesiones leves.

Días después, los familiares y vecinos realizaron una marcha en la plaza departamental de Tunuyán para pedir justicia y solicitar que se agrave la calificación legal del hecho.