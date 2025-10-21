Motociclista chocó con un colectivo y resultó gravemente herido

Dos jóvenes resultaron heridos este martes luego de protagonizar un violento choque entre una moto y un colectivo, en la intersección de las calles Lisandro Moyano y 3 de Febrero, en el departamento de Las Heras.
El accidente ocurrió en la siesta de este martes en Las Heras. Además, la acompañante de la moto sufrió heridas leves.
Dos jóvenes resultaron heridos este martes luego de protagonizar un violento choque entre una moto y un colectivo, en la intersección de las calles Lisandro Moyano y 3 de Febrero, en el departamento de Las Heras.
El siniestro vial se registró alrededor de las 14 horas. Las víctimas fueron identificadas como M. P., de 22 años, quien conducía la motocicleta, y C. V., de 20 años, su acompañante.
Ambos circulaban en una moto Honda 150cc por calle 3 de Febrero de oeste a este cuando, por causas que aún se investigan, colisionaron con un colectivo Mercedes Benz que se desplazaba por Lisandro Moyano en dirección sur-norte.
Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de un traumatismo de tórax y una luxación de hombro.
En tanto, la joven acompañante fue diagnosticada con politraumatismos de consideración moderada y derivada al Hospital Central.
Por otro lado, después del accidente ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, el cual dio resultado negativo.