Condenaron a 10 años de prisión a cuatro internos de Almafuerte por la toma de rehenes en 2023

La Justicia mendocina dictó un fallo tras el violento episodio de 2023, en el que un docente y un agente penitenciario fueron retenidos durante una revuelta en el complejo de Cacheuta.

Penal Almafuerte en Mendoza. 

El Tribunal Penal Colegiado N°2 de Mendoza condenó a diez años de prisión a cuatro internos del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte I, por su participación en una toma de rehenes ocurrida el 24 de mayo de 2023 en las instalaciones del penal ubicado en Cacheuta.

Los condenados son Omar Alexander Gómez Cortez, Ricardo Cortez Acosta, Pablo Morales Montenegro y Héctor Mercado López. La pena se suma a las condenas que ya cumplen por delitos graves como homicidios, robos agravados, evasiones e intentos de fuga.

Desde el Poder Judicial destacaron el carácter institucional del fallo, que busca reafirmar la autoridad del sistema penitenciario y enviar un mensaje claro contra los hechos de violencia cometidos dentro de los establecimientos carcelarios.

El hecho

La toma de rehenes tuvo lugar alrededor de las 16 horas, durante una jornada educativa desarrollada en el Sector de Educación del Módulo 5 del penal. En ese contexto, los internos iniciaron una revuelta y retuvieron a un docente de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a un agente del Servicio Penitenciario.

Gracias a la rápida intervención de personal especializado, se logró controlar la situación y resguardar la integridad de las dos víctimas.

Penitenciaria Almafuerte Mendoza.jpeg

Los antecedentes de los condenados

Omar Alexander Gómez Cortez, con más de 23 años en prisión, fue condenado por robo agravado, homicidio en grado de tentativa y evasión. Es considerado uno de los internos más peligrosos del sistema penal mendocino. Su historial delictivo incluye un crimen que motivó la sanción de la Ley Petri, que restringe beneficios para presos reincidentes.

Pablo Morales Montenegro cumple una condena de más de 24 años por robo agravado y otros delitos. En 2014 protagonizó un intento de fuga disfrazado de mujer, lo que lo convirtió en una figura conocida dentro del penal. También tiene antecedentes de violencia y evasión.

Héctor Mercado López, con una condena total de 35 años por homicidio criminis causa, ya había participado en otra toma de rehenes dentro del complejo. Se lo vincula con hechos reiterados de violencia dentro del ámbito carcelario.

Ricardo Cortez Acosta fue condenado por homicidio cometido siendo menor de edad. Actualmente cumple una pena de 6 años y 6 meses, con antecedentes por robos agravados y participación en motines.

