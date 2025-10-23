Tres muertos tras un choque e incendio entre dos camiones y dos autos en la Ruta 9

Un trágico choque en la Ruta 9 que involucró a dos camiones y dos autos, provocó la muerte de tres personas esta tarde en el partido bonaerense de Campana, a la altura del kilómetro 73, camino a la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron, uno de los camiones conducía hacía Rosario cuando perdió el control y se cruzó de carril, lo que hizo que impacte de lleno contra otro medio de transporte de carga que se acercaba hacia la Capital Federal.

En medio del fuerte impacto entre los transportes de carga, un vehículo utilitario fue arrastrado y su estructura quedó totalmente calcinada.

Según informaron, las víctimas fatales serían los dos conductores de los camiones, un ocupante del vehículo utilitario.

En línea, se conoció que los bomberos tuvieron complicaciones para llegar al lugar por causa del colapso del tránsito y con un lejano acceso al peaje que se encontraba a varios kilómetros de distancia respecto al siniestro.

En el lugar trabajaron bomberos y la Policía Científica para apagar las llamas, retirar los cuerpos y realizar las pericias correspondientes.

El incendio no tardó en tomar densidad al igual que la columna de humo negro que envolvió a los transportes implicados, complicó la visibilidad en la zona y dejó una demora de cinco kilómetros ya que además, se debió abrir paso a los camiones hidrantes y ambulancias.