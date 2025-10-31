Dos motos chocaron y hubo cuatro heridos en Guaymallén

Un violento choque frontal entre dos motocicletas dejó a cuatro personas heridas, dos de ellas en estado crítico, tras un siniestro ocurrido este jueves por la noche en Guaymallén .

Según fuentes policiales, el incidente se registró alrededor de las 20.35, cuando un llamado al 911 alertó sobre un accidente en calle Roque Sáenz Peña, a unos 300 metros de la ruta 24.

Al arribar al lugar, personal policial constató que una motocicleta Cerro 110 cc, conducida por J.A.G. (37) y acompañada por una mujer de iniciales L.M.S. (35), había impactado de frente con una Yamaha 125 cc, guiada por S.G.G. (26) y acompañada por Juan Carlos Moyano (36).

Por el momento, no se logró determinar la dirección de desplazamiento de cada rodado, aunque el impacto frontal provocó severos daños materiales y graves lesiones a los ocupantes.

Varias ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajaron en el lugar.

Así, J.A.G. fue trasladado al hospital Central, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico grave y pérdida de masa encefálica. Su acompañante, L.M.S., fue derivada al Lagomaggiore con fractura expuesta de miembro inferior izquierdo.

En tanto, los ocupantes de la Yamaha también fueron trasladados al Central: el conductor tenía un TEC grave, y Moyano, politraumatismos severos.

Intervino en el caso la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que trabaja en la investigación para determinar la mecánica del choque.