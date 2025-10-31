Dos motos chocaron y hubo cuatro heridos en Guaymallén

Un violento choque frontal entre dos motocicletas dejó a cuatro personas heridas, dos de ellas en estado crítico, tras un siniestro ocurrido este jueves por la noche en Guaymallén.
Dos ocupantes terminaron en grave estado. Ocurrió en la calle Roque Sáenz Peña, a metros de la ruta 24.
Según fuentes policiales, el incidente se registró alrededor de las 20.35, cuando un llamado al 911 alertó sobre un accidente en calle Roque Sáenz Peña, a unos 300 metros de la ruta 24.
Al arribar al lugar, personal policial constató que una motocicleta Cerro 110 cc, conducida por J.A.G. (37) y acompañada por una mujer de iniciales L.M.S. (35), había impactado de frente con una Yamaha 125 cc, guiada por S.G.G. (26) y acompañada por Juan Carlos Moyano (36).
Por el momento, no se logró determinar la dirección de desplazamiento de cada rodado, aunque el impacto frontal provocó severos daños materiales y graves lesiones a los ocupantes.
Varias ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajaron en el lugar.
Así, J.A.G. fue trasladado al hospital Central, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico grave y pérdida de masa encefálica. Su acompañante, L.M.S., fue derivada al Lagomaggiore con fractura expuesta de miembro inferior izquierdo.
En tanto, los ocupantes de la Yamaha también fueron trasladados al Central: el conductor tenía un TEC grave, y Moyano, politraumatismos severos.
Intervino en el caso la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que trabaja en la investigación para determinar la mecánica del choque.