31 de octubre de 2025 - 08:11

Dos motos chocaron y hubo cuatro heridos en Guaymallén

Dos ocupantes terminaron en grave estado. Ocurrió en la calle Roque Sáenz Peña, a metros de la ruta 24.

Foto ilustrativa - Archivo / Los Andes

Foto ilustrativa - Archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento choque frontal entre dos motocicletas dejó a cuatro personas heridas, dos de ellas en estado crítico, tras un siniestro ocurrido este jueves por la noche en Guaymallén.

Leé además

Choque frontal entre dos autos en Guaymallén: así quedó el Fiat Uno del hombre fallecido

Choque frontal entre dos autos dejó a un conductor muerto y a otro herido en Guaymallén

Por Redacción Policiales
manejaba ebrio, en contramano y mato a una mujer en un choque: va a juicio

Manejaba ebrio, en contramano y mató a una mujer en un choque: va a juicio

Por Gisel Guajardo

Según fuentes policiales, el incidente se registró alrededor de las 20.35, cuando un llamado al 911 alertó sobre un accidente en calle Roque Sáenz Peña, a unos 300 metros de la ruta 24.

Al arribar al lugar, personal policial constató que una motocicleta Cerro 110 cc, conducida por J.A.G. (37) y acompañada por una mujer de iniciales L.M.S. (35), había impactado de frente con una Yamaha 125 cc, guiada por S.G.G. (26) y acompañada por Juan Carlos Moyano (36).

Por el momento, no se logró determinar la dirección de desplazamiento de cada rodado, aunque el impacto frontal provocó severos daños materiales y graves lesiones a los ocupantes.

Embed

Varias ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajaron en el lugar.

Así, J.A.G. fue trasladado al hospital Central, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico grave y pérdida de masa encefálica. Su acompañante, L.M.S., fue derivada al Lagomaggiore con fractura expuesta de miembro inferior izquierdo.

En tanto, los ocupantes de la Yamaha también fueron trasladados al Central: el conductor tenía un TEC grave, y Moyano, politraumatismos severos.

Intervino en el caso la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que trabaja en la investigación para determinar la mecánica del choque.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Choque, revisión y abrazo: la reacción de dos mujeres que protagonizaron un accidente en Ecuador.

Diplomacia femenina: dos mujeres chocaron en la calle y el video de su reacción se hizo viral

Por Redacción
Violento choque entre dos camiones y dos autos terminó con cinco muertos en la Ruta 9 

Tres muertos tras un choque e incendio entre dos camiones y dos autos en la Ruta 9

Por Redacción Policiales
Dos heridos tras el choque entre una moto y un colectivo 

Motociclista chocó con un colectivo y resultó gravemente herido

Por Redacción Policiales
Denunciaron al jugador de Boca Luis Advíncula

Denunciaron al futbolista de Boca Luis Advíncula por provocar un choque e intentar fugarse

Por Redacción Deportes