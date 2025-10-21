Asesinato en una fiesta de San Rafael: "Lo que le hicieron a Luciano es inhumano, estaba solo"

El jurado popular que debe decidir la inocencia o culpabilidad de los tres jóvenes que son juzgados por el homicidio de Luciano “Lucho” Francisco Gómez (18) -un chico que murió en agosto de 2023, tras recibir 11 puñaladas en un cumpleaños de 15- escuchó, en la segunda jornada del juicio por jurados , algunos testigos que comprometieron la situación de los acusados, ya los ubicaron en la escena del crimen.

El juicio se abrió ayer en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael , cuando las partes realizaron los alegatos de apertura que fueron escuchados por los acusados a Facundo Cervera, Alexis Antúnez y Yair Orellana, los tres imputados por homicidio agravado en concurso por ser premeditado, por ser cometido por dos o más personas y por la participación de un menor, figura penal que, de prosperar, los llevaría a una condena a perpetuidad.

Según información ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, el primer testigo que declaró hoy fue un amigo de Luciano que estuvo en la fatídica fiesta. “Había bronca de antes; Luciano ya tenía problemas con estos muchachos. Decidí retirarme y cuando empiezo a escuchar gritos, me vuelvo. Cuando volví, estaba Luciano tirado en el piso y, lo que yo vi, es que esas dos personas (señaló a Facundo Cervera y Alexis Antúnez) lo estaban apuñalando”.

Luego explicó que tras el ataque cargaron a la víctima en la caja de un móvil de la policía, junto con otro chico que también estaba muy herido. “Antes de los hechos, vi que los mismos que mataron a Luciano estaban raspando cuchillos contra una pared”, relató el joven.

Una chica invitada al cumpleaños de 15 explicó que salió a comprar en el momento del hecho y que cuando volvió vio a Cervera y Orellana juntos cerca del portón y que el segundo estaba herido, pero no ubicó a Antúnez cerca de los hechos.

“Cervera tenía una botella de vidrio, forcejeé con él para quitársela porque pensaba que iban a pelear. Luego nos acercamos donde estaba Luciano tirado, intentamos levantarlo como pudimos. Un policía que llegó le tomaba el pulso y dijo que lo tenía débil pero que estaría bien. Supongo que lo dijo para tranquilizarnos”, dijo.

Esta testigo dijo que los tres imputados estaban en la fiesta, pero “andaban separados”, al tiempo que dijo no haber visto ningún tipo de armas ni cuchillos durante la fiesta.

La joven también describió conversaciones que mantuvo con amigas. “Con una de ellas hablamos y me contó que Facundo (Cervera) lo había agarrado a Luciano. No recuerdo bien el mensaje, pero creo que ahí decía que él había sido”, reveló ante el jurado al tiempo que señaló que “nos cruzábamos en los enrosques (fiestas) y que allí estábamos juntos como pareja, pero no pasaba de allí”.

7e1dad40-ad60-4982-92b9-b0a3fdffc771 Los fiscales sureños Pablo Peñasco y Javier Giaroli. Gentileza Poder Judicial

Un tercer testigo que declaró hoy, dijo haber llegado a la fiesta a las 5 de la mañana con su pareja, donde se encontró con su grupo de amigas. “Apenas llegué me dijeron que Alexis Antúnez había querido pegarle a mi sobrino. Vi de lejos a Yair Orellana y a Facundo Cervera, cuando sonó la Cumbia de los trapos se armó disturbio. No vi nada de la pelea, fue rápido y cuando vi para mi costado veo que estaba Luciano tendido y había gente que gritaba que los Antúnez lo habían matado. Le tocamos el pulso y ya no tenía, cuando lo sacamos a la calle fue que llegó la policía. Orellana estaba ensangrentado, pero no sé qué le pasó ni como fue”, relató ante el jurado.

Otra joven que declaró y que también estuvo en el festejo indicó: “cuando me acerqué a Luciano y vi que su mirada estaba fija me di cuenta que ya estaba muerto. Intenté darle respiración boca a boca. Llamé a la ambulancia, al 911; les dije que por favor vinieran que había una madre esperando a un joven en su casa”.

La testigo señaló que antes del hecho ya había problemas y discusiones. Luego de reconocer a los tres acusados e indicar que estaban en la fiesta, esta joven dijo haber visto a Yair Orellana empuñando un cuchillo. “También vi a Cervera peleando en el descampado con Luciano, Alexis Antúnez, Yair Orellana y otras personas los estaban rodeando. Se insultaban y se preparaban para pelear físicamente. Yo me metí para evitar el conflicto, quería calmar la situación, era una fiesta”, le dijo al jurado popular y concluyó: “lo que le hicieron a Luciano es inhumano, estaba solo y lo agarraron entre muchos”.