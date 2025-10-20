Asesinato en una fiesta de San Rafael: "Nos golpearon con botellas y cuchillos mientras estábamos en el piso"

Tras los alegatos de apertura, comenzaron a declarar los primeros testigos en el juicio por jurados del asesinato de Luciano “Lucho” Francisco Gómez (18) , un chico que murió 15 en agosto de 2023, tras recibir 11 puñaladas en un cumpleaños de 15.

Cerca de las 11, el jurado popular que deberá decidir la inocencia o culpabilidad de los tres acusados –Yair Orellana, Alexis Antúnez y Facundo Cervera- escuchó a Graciela Verón, madre de Luciano.

La mujer contó que se encontraba trabajando en Las Leñas, cuando le avisaron de la muerte de su hijo. “Cuando llegué del velatorio nos acompañaron vecinos y familiares, pero queríamos estar solos con mi otro hijo. Esa noche apareció Luciano, nos miraba y se escondía. No podíamos dormir, lo veíamos en la sombra de una pared y desaparecía cuando prendíamos la luz. Pensábamos que había un error, que no era cierto y que en algún momento Luciano iba a aparecer. Al día siguiente sentíamos sus pasos en la casa; yo creo que ni él entendía que se había muerto ”, comenzó relatando.

La madre de Luciano Gómez contó además que lo primero que hizo fue comenzar a averiguar qué es lo que había pasado y que fue el fiscal Javier Giaroli quien le comentó las primeras instancias de la investigación. “ Ahí supe que Yair Orellana, Alexis Antúnez y Facundo Cervera mataron a Luciano . Fueron 8 personas en total los que atacaron a mi hijo, le dieron 17 puñaladas por la espalda. Sé que intentó escapar y no pudo”, detalló.

La mujer también relató que casi un año atrás del hecho fatal, Cervera y Antúnez le habían partido la cabeza a su hijo en una fiesta . “En esa oportunidad, Luciano no quiso denunciar. Un mes después de ese ataque, mi hijo estaba con su padre yendo a pescar y cuando casualmente se cruzó a Facundo Cervera e inmediatamente se escondió”, al tiempo que aseguró que los imputados han intentado “callar y comprar testigos”.

“Luciano era barbero y quería tatuar. Soñaba con recorrer el mundo; era un excelente alumno y había sido escolta en la escuela. Mi otro hijo no ha podido superar todo esto; está con depresión y ansiedad. No consigue siquiera hablar del tema. Yo la sigo pasando muy mal, he realizado 10 marchas. A la semana de la muerte de mi hijo, me encerré y destrocé toda mi casa. Tuve tres intentos de suicidio y aún duermo con una soga bajo el colchón. Todo el tiempo lucho con la muerte, pero miro a mi otro hijo y veo las fotos de Luciano y entiendo que no puedo abandonar todo esto”, refirió la primera testigo respecto a la situación familiar que dejó la muerte de su hijo.

De acuerdo a su testimonio, personas que asistieron a la fiesta que desencadenó el homicidio de Luciano Gómez, se acercaron a ella para contarles detalles de lo ocurrido. “Todos señalaron a Facundo Cervera, Alexis Antúnez y Yair Orellana. Y otras testigos se me acercaron para decirme que habían sido amenazadas. De hecho, uno de los amigos de mi hijo que tenía que declarar, vino a comentarme que Facundo Cervera le había ofrecido 3 millones de pesos y una camioneta para que no declare”, detalló.

La palabra del testigo presencial

Un menor que estuvo con Luciano Gómez la noche del 20 de agosto de 2023, y que también resultó víctima de los ataques, se presentó a declarar y dijo: “llegamos a la fiesta con Luciano y dos amigos. En un momento él nos dice que iba al baño, pero lo vemos salir por la puerta y fuimos detrás de él. Cuando salimos vemos que Luciano peleaba con Facundo Cervera, pero nos dijo que “estaba todo bien”. Luego apareció Yair Orellana de la nada y lanzó una puñalada contra otro de los chicos que terminó herido. Yo le dije a Luciano que nos fuéramos, pero él volvió a la fiesta”.

Luego indicó que “cuando quise entrar a buscarlo Alexis Antúnez me lanzó dos apuñaladas; en ese momento caí al piso con las manos en el pecho. Allí salió Luciano a intentar defenderme; venía peleando desde adentro de la fiesta, pero vinieron muchas personas y durante cinco minutos nos golpeaban con las manos, con botellas y cuchillos mientras estábamos en el piso. Nos dejaron de pegar cuando vinieron dos chicas y los separaron”, detalló sobre el hecho.

De acuerdo a este testigo, antes de los hechos que se investigan, no había habido ningún problema. “Cuando sonó una canción de cancha fue cuando se puso raro el ambiente. Eran todos de San Luis y los únicos que eran de Ballofet eran ellos (en referencia a los atacantes)”.

El joven pudo identificar en la pelea a los tres acusados. “Ellos fueron los primeros y los últimos en pegarnos. Alexis Antúnez tenía un camperón de River y un pantalón negro. Facundo Cervera estaba con campera y jean. También reconocí que estaba Yair Orellana y todos traían la cara descubierta”, explicó. Yo sabía que Yair Orellana traía cuchillo porque dentro de la fiesta estaba cortando hielo con un cuchillo, yo mismo se lo pedí, me lo prestó y se lo devolví.

Respecto a supuestos ofrecimientos y amenazas que habría recibido, dijo: “me han escrito por redes sociales con perfiles falsos para no presentarme o cambiar mi declaración. A una amiga de mi madre llegaron a decirle que, si yo desligaba a Cervera de los hechos, podría recibir dos millones de pesos y una camioneta”.

Este testigo resultó herido durante la fiesta, recibió dos puñaladas en el pecho y, según relató se salvó “porque llevaba puestas dos camperas”. Por otro lado, este testigo y otro joven fueron quienes asistieron a Luciano Gómez una vez que quedó tendido en el piso. “Nos pegaban y nadie hacía nada. Cuando Luciano quedó tirado tuve que cargarlo yo, porque nadie iba a ayudarnos”.

Otro joven que asistió a la fiesta con Luciano Gómez señaló que Facundo Cervera y Yair Orellana apuñalaron primero a otro joven, instantes previos al ataque que terminó con la vida de Gómez. “Tenían cuchillos tipo serrucho y puntas. Cervera tenía el cuchillo tipo serrucho. A uno de mis amigos le abrieron la panza y se le veían las tripas. Estaba consciente y lo levanté y lo llevé hacia la calle”, declaró.