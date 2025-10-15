Lo asesinaron a puñaladas en un cumpleaños: los 3 adolescentes acusados serán juzgados por un jurado popular

Doce ciudadanos sureños serán elegidos mañana para conformar el jurado popular que deberá decidir la culpabilidad o inocencia de los tres acusados de asesinar a Luciano “Lucho” Francisco Gómez (18), el joven que murió a la salida de un cumpleaños de 15 en agosto de 2023, tras recibir tres puñaladas.

Alerta por la llegada de los Hells Angels: quiénes son estos motociclistas tan temidos

El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: "Me dijo 'me cagó la vida mi señora'"

Se trata de unos de los casos policiales más conmocionantes de los últimos tiempos en el Sur provincial, generando viarias marchas por el centro de San Rafael encabezadas por la madre de la víctima, Graciela Verón.

Mañana, el juez Ariel Alejandro Hernández dará inicio a la audiencia donde las partes seleccionarán al tribunal que presidirá el juicio por jurados . Los encargados de esta tarea son el jefe de la Fiscalía de San Rafael, Pablo Peñasco, los defensores -Mariana Sánchez, Paulino Valenti y José Covertino- en tanto que la familia está representada por la abogada María Florencia Bernués.

En tanto que el lunes próximo los acusados serán llevados a los tribunales sureños para enfrentar una gravísima acusación: “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ”, delito que tiene como única pena la prisión perpetua.

Uno de los que se sentará en el banquillo de los acusados es Facundo Agustín Cervera , hijo del conocido futbolista sureño Jorge “El Loco” Cervera. Los otros dos son: Alexis Exequiel Antunes y Yair Gabriel Orellana Espinoza .

Durante el debate, las partes no sólo discutirán los hechos, es decir si los acusados fueron los autores del crimen, sino también distintas calificaciones: la defendida por la acusación es “agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, con una pena única de prisión perpetua.

Pero también las defensas han introducido otros dos potenciales figuras a discutir: “homicidio simple” -de 8 a 25 años de cárcel- u “homicidio en agresión”, delito con penas de 2 a 6 años de prisión.

Riña y muerte en una fiesta

A las 6.30 de domingo 10 de agosto de 2023 ingresaron varios llamados a la línea 911 de emergencias, alertando de que en inmediaciones de calle Esquiú y Palau, en Pueblo Soto, de San Rafael, se había producido una riña entre invitados a un cumpleaños de 15 y que un joven había muerto.

Cuando llegó un móvil de la comisaría 32 encontró a los invitados en la calle, socorriendo a tres personas heridas; en tanto que una había fallecido: un joven identificado como Luciano Francisco Gómez.

En ese momento, uno de los heridos, un chico menor, fue trasladado en un auto a un centro asistencial, en tanto que los otros dos lesionados fueron trasladados en una ambulancia del SEC.

El médico de SEC, previamente determinó que Gómez estaba muerto como consecuencia de haber recibidos tres puñaladas; una en un pulmón y dos en los riñones.

En la guardia de hospital Schestakow los dos jóvenes heridos –Yair Orellana, de 20 años, con domicilio en Malargüe, y Jesús A., de 24 con domicilio en Monte Comán- fueron asistidos por algunas heridas punzo-cortantes. También se comprobó que un menor d 15 años que había estado declarando en la comisaría 32, había recibido una herida leve en el pecho.

En cuanto a la investigación, la dueña de la casa donde se festejaba el cumpleaños de su sobrina explicó que vio a través de una ventana que se estaba produciendo una riña en un descampado pero que por la distancia y la poca iluminación no pudo reconocer a ninguna persona.

Por otro lado, los policías trasladaron a varios testigos hasta la Fiscalía de San Rafael, donde fueron declarando ante la Ayudante Fiscal Dana Martínez.

El caso quedó en manos del fiscal Javier Giaroli, quien ordenó una serie de allanamientos. En una vivienda del barrio Costa Esperanza se detuvo a una pareja de 18 años: Alexis Antunes, fue trasladado a la comisaria 60; en tanto que la joven L. N., quedó aprehendida en la comisaría 32.

En la vivienda allanada se secuestraron algunos cuchillos y facas, además de teléfonos celulares y ropa que podrían ser de interés para la causa.

También se allanó una vivienda de la calle Irene Curie al 1500 donde se secuestraron un teléfono destruido y una campera. Minutos más tarde en la vía pública los uniformados detuvieron a Facundo Cervera, de 27 años.

Por último, se presentó en una dependencia policial sureña una mujer con su hijo de 15 años, diciendo que el chico estaba involucrado en el hecho por lo que fue aprehendido momentáneamente, derivando el expediente a la justicia del menor.