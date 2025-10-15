15 de octubre de 2025 - 18:47

Violento asalto a una mujer en Maipú: la golpearon con una barreta y le robaron la camioneta

El hecho ocurrió en la lateral del Acceso Este, cuando la víctima se detuvo a revisar su vehículo. Dos de los delincuentes siguen prófugos.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 52 años fue víctima de un violento asalto en la lateral del Acceso Este, a la altura de Maipú, cuando detuvo su camioneta para asegurar un carro cargado con muebles y fue sorprendida por delincuentes que la golpearon y le robaron el vehículo.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía de este miércoles en la lateral sur del Acceso Este, entre Rodríguez Peña y calle Belgrano, en jurisdicción de la Comisaría 49° de Rodeo del Medio.

Todo inició cuando vecinos de la zona alertaron al 911 al observar a una mujer pidiendo ayuda en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a la mujer, quien relató que se trasladaba en su camioneta Volkswagen Saveiro, tirando un carro con muebles, cuando escuchó un ruido y decidió detenerse para revisar el vehículo.

Mientras realizaba esa tarea, fue sorprendida por un sujeto que, sin mediar palabra, la golpeó con una barreta metálica, la arrojó al suelo y, junto a otros dos individuos, sustrajo la camioneta y se dio a la fuga.

Con los datos aportados por la víctima, efectivos policiales desplegaron un amplio operativo para dar con los delincuentes. Minutos después, hallaron el rodado en calle Monteagudo al 3745, con una rueda pinchada y la rueda de auxilio faltante.

Un rato después, en un descampado cercano, personal policial logró la aprehensión de uno de los autores, identificado como Emanuel H. (29), quien cuenta con antecedentes por robo agravado en poblado y en banda con uso de arma de fuego.

Durante el procedimiento, también se recuperó la rueda sustraída, el celular de la víctima y una botonera de control remoto. El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, que interviene en la causa.

Los otros dos sospechosos continúan siendo buscados por la Policía.

Por Redacción