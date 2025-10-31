Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 31 de octubre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1°-7369
2°-9631
3°-2113
4°-8303
5°-2729
6°-7350
7°-2029
8°-2840
9°-8663
10°-5642
11°-3647
12°-0380
13°-2246
14°-6063
15°-8711
16°-0371
17°-3285
18°-2695
19°-1363
20°-4389
1°-0928
2°-8755
3°-0595
4°-1790
5°-3716
6°-6176
7°-7755
8°-4397
9°-2018
10°-3818
11°-5115
12°-9344
13°-3694
14°-2289
15°-0668
16°-4970
17°-6267
18°-7752
19°-9749
20°-4405
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.